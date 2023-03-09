اليوم.. انطلاق الجولة الرابعة لإياب الدوري بـ«ديربي» بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن مرحلة الإياب، لحساب المجموعة الثانية، ويتصدر مواجهات الجولة «ديربي» بنغازي.

وتجمع المواجهة الأولى فريقي الصداقة والصقور فيما تجمع الثانية في ديربي بنغازي النصر والأهلي بنغازي، في مواجهة على المركز الأول.

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في ملعب شحات يلتقي فريق الصداقة وضيفه فريق الصقور، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ويطمح كل فريق إلى الفوز بنتيجة هذه المباراة، لضمان المركز الثالث.

ويحتل الصقور المركز الثالث في الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يبتعد الصداقة بفارق أربع نقاط في الترتيب الخامس.

وكلفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي الحكم عبدالواحد حرويدة لقيادة هذه المباراة.

«ديربي» بنغازي

ويشهد ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة الخامسة مساء «ديربي» بنغازي الذي يجمع بين الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة ملاحقه النصر ثاني الترتيب العام برصيد 21 نقطة.

وانتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، ويأمل الفريقان في الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة.

وعين الحكم الوطني خليل سنان بتكليف من لجنة المسابقات لقيادة هذه المباراة.