«بوابة الوسط» تستعرض نتائج الجولة الثالثة من إياب «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت مساء أمس السبت آخر مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا»، بإقامة أربع مباريات، تستعرض بوابة الوسط نتائج الجولة كاملة والتي شهدت تسجيل 26 هدفًا.

قاد عمر الخوجة فريقه الاتحاد للانتصار على الخمس بتسجيله ثنائية، عزز بها صدراته للمجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، بينما سجل هدف الخمس من علامة الجزاء عبداللطيف اللواتي، الذي لم يشفع للخمس وظل بأربع نقاط في المركز التاسع.

- تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

- استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

عاد فريق الأهلي بنغازي من ملعب درنة بتعادل ثمين وصعب أمام فريق درانس الذي استطاع التقدم في النتيجة بهدفين، أنهى بهما الشوط الأول، وجاء الهدف الأول برأسية رويد بن حامد، والثاني من علامة الجزاء تقدم لها عماد سويري وأودعها الشباك.

في الشوط الثاني تمكن فريق الأهلي بنغازي من تسجيل هدفه الأول في اللقاء عن طريق أسامة الصريط وهدفه الثاني سجله زكريا المنصوري، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة عزز فريق الأهلي بنغازي رصيده وصدارته للمجموعة الأولى بـ23 نقطة، بينما جمع درانس نقطة أضافها لرصيده ليصبح 13 نقطة.

تعادل بين أساريا والمحلة

وجمعت المباراة الثالثة فريقي أساريا والمحلة بملعب أبوسليم وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، ليصل فريق المحلة إلى النقطة الخامسة ووصل أساريا إلى النقطة 13 متساويًا مع دارنس.

وحقق النصر فوزًا قاتلًا على التحدي في المباراة الرابعة والأخيرة والتي أقيمت بملعب شهداء بنينا، هدف المباراة الأول سجله المهدي الكوت برأسية، بينما جاء هدف التحدي من علامة الجزاء سجلها الجزائري خليل السماحي، لكن مفتاح طقطق خطف الفوز للنصر قبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة.

وأهدار محترف النصر عادل جرار ركلة جزء، عندما تصدي لها حارس مرمى التحدي حسن المجبري، بينما أكمل التحدي المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر حكم المباراة يحيى العلمي البطاقة الحمراء في وجه اللاعب يوسف ساطي.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده من النقاط إلى21 نقطة، وبقي التحدي بنفس رصيده السابق 11 نقطة.

نتائج الجولة الثالثة في المجموعتين

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الأخضر والصقور بهدف مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي بنغازي ودارنس بهدفين لمثلهما، وفوز الهلال على التعاون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وفوز النصر على التحدي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وفوز الصداقة على شباب الجبل بهدف مقابل هدف.

نتائج المجموعة الثانية

تعادل الأولمبي وأبوسليم بهدف في كل شبكة، وتعادل أساريا والمحلة والمدينة والسويحلي بالنتيجة ذاتها، بينما شهدت الجولة عودة الأهلي طرابلس لسكة الانتصارات أمام أنظار مدربه الجديد، على حساب الاتحاد المصراتي بهدف دون رد، وفوز الاتحاد على الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعتين

يتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الأولى بـ23 نقطة، والنصر 21 نقطة، والصقور 17 نقطة، والهلال 16 نقطة، والأخضر 14 نقطة، ودرانس 13 نقطة، والصداقة 13 نقطة، والتحدي 11 نقطة، وشباب الجبل نقطة واحده فقط.