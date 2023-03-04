تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

يحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى على الرغم من تعادله أمام دارنس في الأسبوع الثالث من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم، فيما يستمر الاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بفوزه على الخمس بهدفين لهدف.

المجموعة الأولى

قلص النصر فارق النقاط إلى نقطتين فقط بينه وبين المتصدر، بعد أن انتزع ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه التحدي، ويحتل الصقور المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد تعادله مع الأخضر العائد للمشاركة في الدوري بعد تأجيل مبارياته بسبب المشاركة الأفريقية، ليستقر في المركز السادس، بينما يتذيل شباب الجبل المجموعة بنقطة وحيدة.

ترتيب المجموعة الأولى كاملاً

1 . الأهلي بنغازي 23

2 . النصر 21

3 . الصقور 17

4 . الهلال 16

5 . الصداقة 16

6 . الأخضر 14

7 . دارنس 13

8 . التعاون 12

9 . التحدي 11

10 . شباب الجبل نقطة واحدة

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المجموعة الثانية

يأتي أبوسليم بفارق نقطة وحيدة، خلف الاتحاد المتصدر بـ21 نقطة، بعد أن فرط أبو سليم في الفوز وتعادل أمام الأولمبي، فيما استعاد الأهلي طرابلس نغمة الانتصارات بفوزه أمام الاتحاد المصراتي بهدف نظيف، وواصل الضغط على ثنائي المقدمة.

فيما يستمر صراع الهبوط بتساوي المحلة والاتحاد المصراتي والخمس في النقاط، برصيد أربع نقاط لكل منهما، بعد تعادل المحلة أمام أساريا بهدف لكل فريق، وخسارة الاتحاد المصراتي والخمس.