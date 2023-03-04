12 هدفا حصيلة التهديف في «دورينا».. الجمعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت، أمس الجمعة، خمس مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم على ملاعب أبوسليم ومصراتة وأجدابيا وبنينا وطبرق، ضمن منافسات الأسبوع الثالث إياب من «دورينا»، الذي سجل 12 هدفا وأكبر نتيجة كانت في مباراة التعاون والهلال وانتهت بـأربعة أهداف مقابل هدفين.

في ملعب الزواية عاد أبوسليم بنقطة ثمينة بعد تعادله مع فريق الأولمبي في ملعبه بنتيجة هدف مقابل هدف، سجل هدف أبوسليم عبدالمنعم عكاشة، وسجل هدف الأولمبي فخري العمدوني.

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التعادل وضع أبوسليم في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وأصبح رصيده 21 نقطة، والأولمبي اضاف نقطة في رصيده وأصبح 17 نقطة.

الأهلي طرابلس يعود بفوز ثمين

في ملعب مصراتة عاد الأهلي طرابلس بفوز ثمين، بعد سلسلة تعادلات جعلته يقترب أكثر من المتصدر الاتحاد وأبوسليم بفارق نقطة واحدة، عندما فاز على فريق الاتحاد المصراتي بهدف دون رد، جاء هدف الأهلي الوحيد في الشوط الأول عن طريق الوافد الجديد التونسي عبدالرحمن الحنشي.

بهذه النتيجة رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى النقطة 20 في الترتيب الثالث بفارق نقطة عن أبوسليم، أما الاتحاد المصراتي بات ترتيبه العاشر بأربع نقاط فقط.

في ملعب أجدابيا، عاد الهلال بفوز ثمين على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة اتسمت بغزارة الأهداف، حيث تسيد الهلال شوط المباراة الأول، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعزز الهلال الشوط الثاني بهدف رابع، وقلص الفارق التعاون بهدف ثاني، تناوب على تسجيل أهداف الهلال المحترف بنسون شالنجو وطه الشلوي وفيصل البدري وأسامة بلعيد، وسجل أهداف التعاون لاعبه المحترف هارونا وإبراهيم المنتصر، بهذه النتيجة وصل رصيد الهلال إلى النقطة 16، بينما بقى فريق التعاون بنفس رصيده السابق 12 نقطة.

تعادل الأخضر أمام الصقور

وفي ملعب طبرق عاد فريق الأخضر بنقطة ثمينة بعد تعادله مع الصقور بنتيجة هدف مقابل هدف، وسجل للأخضر صهيب بن سليمان، وسجل للصقور المحترف الغاني كالفن اندالي، بهذه النتيجة اضاف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح الصقور 17 نقطة، والأخضر 14 نقطة من 10 مباريات.

وأقيمت المباراة الخامس والأخيرة، أمس الجمعة، بين الصداقة وشباب الجبل، وانتهت بفوز الصداقة بهدف دون رد، وسجل للصداقة عبدالله حشنش ليعمق جرح شباب الجبل، ويصل إلى 16 نقطة، ويستمر شباب الجبل في تذيله لترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.