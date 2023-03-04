استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية التي تحمل شكوكا خلال مواجهات اليوم السبت، في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

واستضافت أزاد عبدالباسط الخبير التحكيمي بقناة الوسط والحكم الدولي السابق سليم بالخواص، للتعليق على الحالات التحكيمية في المباريات التي أقيمت اليوم السبت ضمن الأسبوع الثالث لمرحلة الإياب.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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