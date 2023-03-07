لجنة المسابقات تعتمد نتائج الأسبوع الثالث وتغرم 3 فرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتمادها نتائج مباريات الأسبوع الثالث من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا»، كما نشرت بعض الغرامات على أندية «التحدي والمدينة والأولمبي».

واعتمدت لجنة المسابقات أيضًا القرارات والعقوبات الإدارية التي أصدرها الحكام في هذه الجولة ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية والتي سجلها مراقبو المباريات، وصادقت عليها.

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وأعلنت لجنة المسابقات معاقبة نادي التحدي بغرامة مالية قدرها ألف دينار، ونادي المدينة بنفس الغرامة، وفقًا للمادة (50) من لائحة الجزاءات.