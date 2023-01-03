أزمة موظفين تعصف بمباراة الأهلي بنغازي وقاريونس في دوري اليد.. ودارنس والنصر تفقد الحكام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل الدوري الليبي لكرة اليد، حيث أقيمت، أمس الإثنين، مباراتين فقط من أصل أربع مباريات ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أزمة موظفين تعصف بمواجهة الأهلي بنغازي وقاريونس

شهدت بنغازي مباراة وتأجلت أخرى، حيث تأجلت مباراة الأهلي بنغازي وقاريونس التي كانت مقررة إقامتها بصالة المدينة الرياضية في بنغازي، بسبب موظفي شركة المرافق الرياضية بالمنطقة الشرقية، وحسب البيان الصادر منهم، فإنهم قرروا إغلاق جميع الصالات والملاعب والمدن الرياضية التابعة للشركة بداية من الأحد الأول من يناير 2023 إلى حين النظر في مطلبهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية، أسوة ببقية موظفي الدولة.

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بنغازي الجديدة يتخطى النجمة بسهولة

أما مباراة النجمة وبنغازي الجديدة، فأقيمت باتفاق الفريقين، ولُعبت أمس الإثنين بصالة بنغازي الجديدة، وجاء شوطها الأول ليشهد تقدم بنغازي الجديدة بنتيجة (18-10)، وحافظ على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (31-21)، أدار المباراة الحكمان رجب هدية وعمران بلقاسم.

وبقاعة المرج جمع اللقاء المروج وضيفه الهلال، وشهد شوط المباراة الأول تقدم الضيوف بنتيجة (16-11)، وحافظ الهلال على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (32-25)، أدار المباراة الحكمان أيمن أبودبوس ورمضان المنفي.

وبقاعة البيضاء حضر فريقا دارنس والنصر، وتغيب حكما المباراة مبارك العبيدي وعلي الزياني.