  • Alwasat News
Atwasat

فوز النصر والشباب في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 22 ديسمبر 2022, 12:27 مساء
فوز النصر والشباب في دوري السلة
من منافسات الأسبوع الثالث للدوري الليبي لكرة السلة، 21 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

جرت أمس الأربعاء مباراتان ضمن الجولة الثالثة للدوري الليبي لكرة السلة، وانتهت بفوز فريقي النصر والشباب. التقى فريق الشباب مع فريق بلخير على ملعب القاعة الكبرى بطرابلس، وانتهى ربع المباراة الأول لصالح الشباب بـ19 /16.

وفي الربع الثاني أضاف نادي الشباب 21 نقطة مقابل 12 نقطة لنادي بلخير، ليصبح المجموع 40 /28، وشهد الربع الثالث تكافؤا بين الفريقين، بإضافة كل فريق لـ 11 نقطة، ليحافظ الشباب على تقدمه بمجموع 51 / 39.

- 4 مواجهات في الدوري الليبي لكرة السلة.. الثلاثاء
- 4 مباريات في دوري السلة وختام الجولة الثالثة.. الأربعاء

وفي الربع الأخير استمر التقدم للشباب وأنهى المباراة لصالحه بـ60 /43، في مباراة أدارها ثلاثي التحكيم هيثم الساروي ووليد شيوب وعلي الأمير.

لقاء النصر واتحاد المرج
وجمعت المباراة الثانية فريقا النصر واتحاد المرج بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، وانتهت بفوز سلة النصر، إذ تقدم الفريق في الربع الأول بنتيجة 21/ 14، بينما سيطر التعادل على الربع الثاني وانتهى بإضافة كل فريق لـ11 نقطة.

وفي الربع الثالث تفوق النصر بشكل واضح إذ أضاف 20 نقطة مقابل أربع نقاط فقط لاتحاد المرج ليتقدم النصر 52 /29، وفي الربع الرابع أضاف النصر 18 نقطة مقابل 21 نقطة لاتحاد المرج، لتنتهي المباراة لصالح النصر بـ70 /50، وأدار المباراة الحكمان أحمد أبوالقاسم وإبراهيم علي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة

بوتين: النزاع في أوكرانيا «مأساة مشتركة» لكن روسيا ليست المسؤولة
قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس

قائمة وحيدة في انتخابات مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس
مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس العالم

مبابي يقطع إجازته فجأة وينتظم في تدريبات سان جيرمان بعد 3 أيام من خسارة كأس ...
تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

تنديد دولي واسع مع بدء تطبيق قرار حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين

الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد رفع الأثقال ينظم بطولة ليبيا في ختام الموسم
اتحاد رفع الأثقال ينظم بطولة ليبيا في ختام الموسم
اتحاد الشراع يكرم الشخصية الرياضية مفتاح احفيتر
اتحاد الشراع يكرم الشخصية الرياضية مفتاح احفيتر
لجنة كرة القدم النسائية تنظم دورة للمدربات
لجنة كرة القدم النسائية تنظم دورة للمدربات
فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد
فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد
اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من دورينا
اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من دورينا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل...
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة ......
المزيد
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الخمس والمحلة في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الخمس والمحلة في ......
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة ودارنس
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة ......
فوز النصر والشباب في دوري السلة
فوز النصر والشباب في دوري السلة...
اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من دورينا
اليوم ثلاث مباريات في افتتاح الجولة التاسعة من دورينا...
فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد
فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد...
المزيد