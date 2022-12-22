فوز النصر والشباب في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء مباراتان ضمن الجولة الثالثة للدوري الليبي لكرة السلة، وانتهت بفوز فريقي النصر والشباب. التقى فريق الشباب مع فريق بلخير على ملعب القاعة الكبرى بطرابلس، وانتهى ربع المباراة الأول لصالح الشباب بـ19 /16.

وفي الربع الثاني أضاف نادي الشباب 21 نقطة مقابل 12 نقطة لنادي بلخير، ليصبح المجموع 40 /28، وشهد الربع الثالث تكافؤا بين الفريقين، بإضافة كل فريق لـ 11 نقطة، ليحافظ الشباب على تقدمه بمجموع 51 / 39.

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وفي الربع الأخير استمر التقدم للشباب وأنهى المباراة لصالحه بـ60 /43، في مباراة أدارها ثلاثي التحكيم هيثم الساروي ووليد شيوب وعلي الأمير.

لقاء النصر واتحاد المرج

وجمعت المباراة الثانية فريقا النصر واتحاد المرج بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، وانتهت بفوز سلة النصر، إذ تقدم الفريق في الربع الأول بنتيجة 21/ 14، بينما سيطر التعادل على الربع الثاني وانتهى بإضافة كل فريق لـ11 نقطة.

وفي الربع الثالث تفوق النصر بشكل واضح إذ أضاف 20 نقطة مقابل أربع نقاط فقط لاتحاد المرج ليتقدم النصر 52 /29، وفي الربع الرابع أضاف النصر 18 نقطة مقابل 21 نقطة لاتحاد المرج، لتنتهي المباراة لصالح النصر بـ70 /50، وأدار المباراة الحكمان أحمد أبوالقاسم وإبراهيم علي.