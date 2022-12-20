4 مواجهات في الدوري الليبي لكرة السلة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء، مع أربع مباريات في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، المباراة الأولى ستجمع الجزيرة مع أبوسليم، ويعقبها مباراة الاتحاد مع المدينة.

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وبقاعة المرج الهلال يحل ضيفا على المروج، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي التحدي يلتقي الأهلي بنغازي.

تختتم غدا الأربعاء الجولة الثالثة بمباراتين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، النصر يستضيف اتحاد المرج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس الشباب يلتقي بلخير.