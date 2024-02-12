سلطة الحمص المسلوق بالزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الحمص والزيتون الأسود وصفة لذيذة جداً تحضر بدقائق من الحمص المسلوق والزيتون الأسود والطماطم والبصل الأخضر وعصير الليمون وزيت الزيتون. تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

300 غرام حمص مسلوق.

2 حبة طماطم مقطعة.

عود بصل أخضر مفروم.

150 غرام زيتون أسود مخلي من البذور.

حبة فلفل أحمر.

¼ باقة : حبق أخضر مقطع - بقدونس مفروم.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

¼ ملعقة صغيرة : كمون - بابريكا - فلفل أسود – ملح.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء الحمص المسلوق الطماطم المقطعة والبصل الأخضر والزيتون الأسود والحبق والبقدونس المفروم ثم نخفق عصير الليمون وزيت الزيتون والكمون والفلفل الأحمر في وعاء صغير.

- نضيف الملح والفلفل ثم نصب الدرسينغ فوق السلطة ونقلّبها بلطف نسكب في طبق التقديم وتقدم إلى جانب الخبز البلدي أو التوست أو الفينو.