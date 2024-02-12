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كرواسون شهي بالجبن والبسطرمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 10:03 صباحا
كرواسون شهي بالجبن والبسطرمة
إليك طريقة مبسطة لتحضير الكرواسون بالجبن والبسطرمة (أرشيفية: الإنترنت)
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حضري كرواسون شهي وسريع لأطفالك على الفطور من الجبن والبسطرمة. تعلمي الطريقة معنا في خطوات سهلة وبسيطة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
عجينة الكرواسون الجاهزة.
جبن مثلث أو جبن مبشور.
قطع بسطرمة.

طريقة التحضير
- سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

- قم بفتح عجينة الكرواسون وافرد القطع ثم قم بوضع كمية من الجبن في الجزء الأوسط من العجينة وضع قطعة من البسطرمة فوق الجبن.

- ثم لف العجينة من الأطراف حتى تشكل شكل الكرواسون وضع الكرواسون على صينية فرن مبطنة بورق الخبز ثم  قم بوضع الصينية في الفرن واترك الكرواسون لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

- قم بإخراج الكرواسون من الفرن واتركه يبرد قليلاً قبل تناوله.

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