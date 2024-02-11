دوناتس الدجاج المقرمش

القاهرة - بوابة الوسط

الدوناتس من المعجنات التي يحبها الصغار والكبار، واليوم نقدم لكي طريقة تحضيرها بطريقة مختلفة عن طريق إضافة الدجاج المقرمش. تعرفي على الطريقة معنا، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام صدر دجاج مفروم ناعم

حبتا بطاطا مسلوقة ومهروسة

¼ باقة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة: ملح - نشا الذرة

½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - كركم - بصل بودرة - زنجبيل

فصا ثوم مهروسان

1.5 كوب: بقسماط ناعم - دقيق - زيت نباتي للقلي

بيضتان مخفوقتان مع القليل من الملح والفلفل

للتزيين

شرائح جبنة شيدر

½ كوب فليفلة ملونة مقطعة مكعبات

طريقة التحضير

- نضع الدجاج في وعاء، ونضيف إليه البطاطا المهروسة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والكركم والبابريكا والزنجبيل وبودرة البصل والثوم المهروس، ونخلطها جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة.

- نقطع العجينة قطعا متساوية، ونشكلها رولات، ثم نلف كل رول على شكل الدونات المعتاد.

- نرصها في صينية مغلفة بورق الزبدة ومدهونة بالزيت، ونضعها في الثلاجة ساعتين حتى تتماسك.

- نخرجها ونغمس كل قطعة في البيض المخفوق ثم الدقيق ثم بالبيض مرة أخرى، وبعدها بالبقسماط، ونكرر الخطوات على باقي القطع حتى انتهاء كامل الكمية.

- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة، وننتظر حتى يسخن، ثم نحمر فيه الدوناتس المحضرة على الوجهين 15 دقيقة، حتى تأخذ اللون الذهبي، وتصبح مقرمشة.

- نخرجها ونضعها على مناديل ورقية، لامتصاص الزيت الزائد، ثم نرصها في طبق التقديم، ونزين الوجه بشرائح الشيدر والفليفلة الملونة، لتصبح جاهزة للتقديم.