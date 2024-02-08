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ورق عنب على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 10:16 صباحا
ورق عنب على الطريقة اللبنانية
ورق عنب على طريقة للبناني (أرشيفية: الإنترنت)
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أحد أشهى المقبلات في المطبخ اللبناني هو طبق ورق عنب باللحمة، الذي يمكن تقديمه إما باردا أو ساخنا على المائدة، تعرفي على طريقة إعداده في منزلك بسهولة.
المكونات
- كيلوغرام ورق العنب.
-  ثلاثة أكواب من الأرز.
- ربع كيلوغرام من اللحمة المفرومة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- في وعاء متوسط الحجم، امزجي اللحمة المفرومة مع الأرز المنقوع سابقا بالماء واخلطيهما جيدا.
- ثم أضيفي الزيت والملح والفلفل الأسود والبهارات وتابعي الخلط إلى أن تتجانس المكونات في ما بينها.
- اسلقي في هذه الأثناء أوراق العنب إلى أن تصبح لينة ويتغير لونها.
- اتركيها حتى تبرد ثم افردي كل ورقة على حدة وضعي القليل من الحشوة في وسطها وأحكمي لفّها.
- رصّي أوراق العنب المحشوة بعد الانتهاء في قدر متوسط الحجم، واغمريها بالماء.
- ضعي طبقا زجاجيا أعلى أوراق العنب لرصّها تماما كي لا تتفتح خلال الطهو.
- اتركي القدر على النار حتى يبدأ بالغليان، ثم خففي النار واتركيه حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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