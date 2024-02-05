سلطة ديك رومي بالمكسرات والمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الديك الرومي بالمايونيز وصفة مميزة ولذيذة جدا، وتحضر بطريقة سهلة من لحم الديك الرومي المشوي والمقطع مع التفاح والزبيب والكاجو أو الجوز والمايونيز والخس، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 أكواب لحم ديك رومي مشوي ومقطع قطعا صغيرة

½ كوب: كاجو أو جوز حسب الرغبة - زبيب - مايونيز - ميكس من جبنة الموتزاريلا والشيدر

حبتا تفاح أحمر مخليتان من البذور ومقطعتان

حبة جزر مبشورة

⅓ ملعقة صغيرة ملح

عصير 0.5 ليمونة

3 أوراق خس مقطعة

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، نضع قطع الديك الرومي المشوية والكاجو والزبيب والتفاح والجزر ونقلب، حتى تختلط المكونات معا.

- في وعاء آخر، نضع المايونيز والملح وعصير الليمون، ونخلط جيداً، ثم نضيف المزيج فوق الخليط السابق، ثم ندخل الوعاء في الثلاجة، ونتركه 1.5 ساعة، حتى تتشرب جميع المكونات الدريسينغ، وتصبح السلطة ذا نكهة واحدة .

- نوزع الخس في طبق التقديم، ونسكب فوقه السلطة المحضرة، ونوزع الموتزاريلا والشيدر على الوجه، وتقدم باردة.