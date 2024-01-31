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كبدة بالصويا صوص على الفحم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 12:44 مساء
كبدة بالصويا صوص على الفحم
طبق شهي ومغذي من الكبدة مع الصويا صوص والبابريكا تعلميه معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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الكبدة من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والحديد، لذلك نقدم إليك طريقة تحضيرها مشوية على الفحم مع الصويا صوص لتتعلمي الطريقة وتطبقيها في مطبخك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو كبدة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
2 ملعقة كبيرة صويا صوص.
كوب عصير بصل.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة كبيرة ثوم بودر.
ملعقة كبيرة سماق.
ملعقة كبيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير
- ضعي الكبدة الشرائح في صينية وتبليها بالملح، والفلفل، والصويا صوص والسماق والبصل والثوم البودر والبابريكا وزيت الزيتون وعصير الليمون.

- شكي الكبدة في أسياخ الشواء ثم اشوي الكبدة على الفحم حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

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