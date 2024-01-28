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كباب سي فود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:22 صباحا
كباب سي فود
كباب المأكولات البحرية وصفة مميزة تحضر من الهامور والروبيان والسلمون بخطوات سهلة وسريعة (أرشيفية: الإنترنت)
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كباب المأكولات البحرية وصفة مميزة تحضر من الهامور والروبيان والسلمون والخضار المتنوعة، وتشوي في الفرن بعد تتبيلها ووضعها في أسياخ الشوي الخشبية.. لذيذة وشهية جداً. تعلمي طريقتها معنا بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
300 غرام: هامور - جمبري كبير - سلمون مقطعة مكعبات متوسطة
ملعقتان كبيرتان: زيت الزيتون - عصير ليمون
3 فصوص ثوم مهروسة
حبة: فلفلة حمراء - خضراء - صفراء - بصل مقطعة قطعا متوسطة
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - كزبرة جافة

طريقة التحضير
- نضع الروبيان المقطع وسمك السلمون والهامور في وعاء، ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة الجافة وعصير الليمون والثوم وزيت الزيتون، ونقلب جيدا، ثم نغلف الوعاء بالنايلون وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة، حتى يتشرب السمك التتبيلة، ثم نخرجه ونرص قطع السمك مع البصل والفلفل الملون بالتناوب في أسياخ الشوي الخشبية حتى انتهاء كامل الكمية.

- نصف الأسياخ فى صينية فرن مسطحة، ونغطيها بورق الفويل، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية 30 دقيقة حتى تمام النضج، ثم نزيل ورق الفويل، ونترك السمك يتحمر ثماني دقائق، ثم نخرجه، ونوزع أسياخ السمك المشوي في طبق التقديم، ويقدم ساخنا.

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