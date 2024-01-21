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برك الجبن بالسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 11:56 صباحا
برك الجبن بالسبانخ
طريقة تحضير برك الجبن بالسبانخ من أشهي الأطباق الجانبية والمقبلات (أرشيفية: الإنترنت)
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برك الجبن بالسبانخ من أشهي الأطباق الجانبية والمقبلات التي بإمكانك تزيين سفرتك بها. تعرفي على طريقة تحضيره معنا، وأعديه بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3/4 كوب ماء دافئ
ملعقتا زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
كوبا دقيق
كيس خميرة فورية
ملعقة صغيرة سكر
حشوة
1/2 كوب بصل مفروم
كوب سبانخ مفروم
حبة مخفوق مع ملعقة حليب
كوب جبن فيتا

طريقة التحضير
- ذوبي الخميرة والسكر بالماء الدافئ، واتركي المزيج جانبا حتى يتفاعل.

- اخلطي الدقيق مع الملح فى وعاء، وأحدثي فجوة في الوسط، واضيفي مزيج الخميرة والزيت.

- اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متماسكة ولينة، ثم غطي العجينة، واتركيها جانبا حتى يتضاعف حجمها.

لتحضير الحشوة:
- فتتي الجبن وضعيه في وعاء، ثم اضيفي السبانخ والبصل، وقلبي حتى تتداخل المكونات، ثم احشي العجينة بالحشوة، وادخليها للفرن حتى النضوج مع دهن الوجه بالبيض المخفوق، لتصبح جاهزة للتقديم.

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