برك الجبن بالسبانخ

القاهرة - بوابة الوسط

برك الجبن بالسبانخ من أشهي الأطباق الجانبية والمقبلات التي بإمكانك تزيين سفرتك بها. تعرفي على طريقة تحضيره معنا، وأعديه بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3/4 كوب ماء دافئ

ملعقتا زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

كوبا دقيق

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

حشوة

1/2 كوب بصل مفروم

كوب سبانخ مفروم

حبة مخفوق مع ملعقة حليب

كوب جبن فيتا

طريقة التحضير

- ذوبي الخميرة والسكر بالماء الدافئ، واتركي المزيج جانبا حتى يتفاعل.

- اخلطي الدقيق مع الملح فى وعاء، وأحدثي فجوة في الوسط، واضيفي مزيج الخميرة والزيت.

- اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلين على عجينة متماسكة ولينة، ثم غطي العجينة، واتركيها جانبا حتى يتضاعف حجمها.