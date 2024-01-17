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تورتيلا بالسجق والجبن والفلفل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:21 صباحا
تورتيلا بالسجق والجبن والفلفل
بيتزا شهية باستخدام خبز التورتيلا وقطع السجق المغذي (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير البيتزا عن طريق استخدام خبز التورتيلا مع قطع السجق والجبن البارميزان وحلقات الفلفل الحار، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 خبز تورتيلا.
ربع كوب زبد مذاب.
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة.
معلقة كبيرة ثوم مفروم.
معلقة كبيرة زعتر مجفف.
معلقة صغيرة ريحان مجفف.

الحشو:
6 أصابع سجق مقطع.
2 حبة فلفل حار مقطع.
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.
ربع كوب صلصة بيتزا.
زيت.
ملح.
فلفل أسود.

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.

- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبنة، وتخلط جيداً.

- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيداً حتى يختلط تماماً ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبدة، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.

- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.

- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضها في صينية غير قابلة للالتصاق.

- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبنة الشيدر ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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