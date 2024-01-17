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حساء المشروم بالسجق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:10 صباحا
حساء المشروم بالسجق
لة وسريعة لتحضير حساء شهي من المشروم والسجق (أرشيفية: الإنترنت)
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لسفرة تفوح بطعم اللذة والدفء حضري حساء المشروم بالسجق والطماطم واستمتعي بمذاقه الشهي بصنع يديك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
2ملعقة كبيرة شرائح ريحان رفيعة.
2/1 كوب طماطم شيري، مقسمة نصفين.
2/1 كوب فاصوليا بيضاء.
2/1 كوب شرائح مشروم.
سجق مفروم.
كوب شوربة دجاج.
فص ثوم مفروم.

طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي السجق، وقلبي حتى ينضج وارفعي السجق من المقلاة، وضعيه جانبًا.

- ضعي الزيت في المقلاة، ثم ضعي الثوم والطماطم والمشروم مدة خمس دقائق مع الاستمرار في التقليب.

- أضيفي الفاصوليا والشوربة في المقلاة تدريجيًّا، واتركيها تغلي.

- ضعي الريحان على الحساء واستمري في التقليب مدة ثلاث دقائق واسكبيه في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.

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