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سلطة جمبري ومايونيز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:41 مساء
سلطة جمبري ومايونيز
إليكِ أسرع وأسهل طريقة لعمل سلطة الجمبري بالمايونيز اللذيذة تعلميها معنا (أرشيفية: الإنترنت)
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لعاشقات المأكولات البحرية والجمبري إليكِ أسرع وأسهل طريقة لعمل سلطة الجمبري بالمايونيز اللذيذة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب جمبري مطهي ومسلوق.
2 ثمرة ليمون.
كوب مايونيز.
ملعقة صغيرة شبت مفروم.
3 ثمرة بصل أخضر مقطع قطع صغيرة.
2 عود كرفس مفروم.
ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).

طريقة التحضير
- يُعصر الليمون في ١ كوب ماء ثم نجهز وعاء عميقا ونخلط الجمبري مع عصير الليمون والكرفس والبصل الأخضر والشبت.

- ثم يضاف المايونيز إلى السلطة المجهزة والفلفل الأسود والملح وتخلط مقادير سلطة الجمبري بالمايونيز جيدا.

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