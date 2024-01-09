سلطة جمبري ومايونيز...

لعاشقات المأكولات البحرية والجمبري إليكِ أسرع وأسهل طريقة لعمل سلطة الجمبري بالمايونيز اللذيذة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب جمبري مطهي ومسلوق.
2 ثمرة ليمون.
كوب مايونيز.
ملعقة صغيرة شبت مفروم.
3 ثمرة بصل أخضر مقطع قطع صغيرة.
2 عود كرفس مفروم.
ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).
طريقة التحضير
- يُعصر الليمون في ١ كوب ماء ثم نجهز وعاء عميقا ونخلط الجمبري مع عصير الليمون والكرفس والبصل الأخضر والشبت.
- ثم يضاف المايونيز إلى السلطة المجهزة والفلفل الأسود والملح وتخلط مقادير سلطة الجمبري بالمايونيز جيدا.
تعليقات