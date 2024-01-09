سلطة جمبري ومايونيز

القاهرة - بوابة الوسط

لعاشقات المأكولات البحرية والجمبري إليكِ أسرع وأسهل طريقة لعمل سلطة الجمبري بالمايونيز اللذيذة، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 أكواب جمبري مطهي ومسلوق.

2 ثمرة ليمون.

كوب مايونيز.

ملعقة صغيرة شبت مفروم.

3 ثمرة بصل أخضر مقطع قطع صغيرة.

2 عود كرفس مفروم.

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- يُعصر الليمون في ١ كوب ماء ثم نجهز وعاء عميقا ونخلط الجمبري مع عصير الليمون والكرفس والبصل الأخضر والشبت.

- ثم يضاف المايونيز إلى السلطة المجهزة والفلفل الأسود والملح وتخلط مقادير سلطة الجمبري بالمايونيز جيدا.