مخلل الجزر

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سريعة لتحضير مخلل الجزر بزيت الزيتون في أقل من 15 دقيقة. تعلميها معنا، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

500 غرام من الجزر مقطع شرائح رفيعة وطولية

كوب خل

1 و1/4 كوب ماء

فصا ثوم مطحونان قليلا

1/4 كوب سكر

1 و1/2 ملعقة كبيرة من بذور الشبت

1 و1/2 ملعقة كبيرة ملح

1/4 كوب زيت زيتون

طريقة التحضير

- يوضع الجزر الشرائح في قدر من الماء المغلي المملح على النار دقيقة، ثم يصفي الجزر في مصفاة، ويشطف تحت الماء البارد، وينقل إلى وعاء عازل للحرارة.

- تغلي المكونات المتبقية على النار، ثم تخفف الحرارة، ويترك الخليط السائل على نار خفيفة دقيقتين.

- يصب الخليط على الجزر في الوعاء العازل للحرارة، لتخليل الجزر.

- يوضع ربع كوب من زيت الزيتون على الجزر، ثم يوضع في الثلاجة.

- بعد ذلك، تجري تغطية الجزر على الأقل يوما، حتى يكتسب طعم التخليل، ثم يحفظ في وعاء محكم الغلق بالثلاجة شهرا.