تونة توست بالخيار المخلل

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير سهلة لفطور شهي من توست التونة والخيارالمخلل والخس. تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره في مطبخكِ.

المكونات

4 توست

4 أوراق خس

نصف ملعقة مايونيز

علبة تونة

قطعتا خيار مخلل

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

طماطم مقطَّعة شرائح

طريقة التحضير

- امزجي التونة والمايونيز والملح والفلفل، ثم ضعي الخليط في الثلاجة 15 دقيقة على الأقل.

- ضعي قليلا من الخس والبصل والطماطم على شريحة خبز، واضيفي خليط التونة، ثم ضعي شريحة التوست الأخرى، وكرري العملية للحصول، على طبقتين.

- ضعي عود أسنان خشبيًّا فى منتصف التوست حتى تتماسك الشرائح مع بعضها، وقدِّميه مع السلطة الخضراء.