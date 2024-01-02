تونة توست بالخيار المخلل...

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير سهلة لفطور شهي من توست التونة والخيارالمخلل والخس. تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره في مطبخكِ.
المكونات
4 توست
4 أوراق خس
نصف ملعقة مايونيز
علبة تونة
قطعتا خيار مخلل
ملح وفلفل (حسب الرغبة)
طماطم مقطَّعة شرائح
طريقة التحضير
- امزجي التونة والمايونيز والملح والفلفل، ثم ضعي الخليط في الثلاجة 15 دقيقة على الأقل.
- ضعي قليلا من الخس والبصل والطماطم على شريحة خبز، واضيفي خليط التونة، ثم ضعي شريحة التوست الأخرى، وكرري العملية للحصول، على طبقتين.
- ضعي عود أسنان خشبيًّا فى منتصف التوست حتى تتماسك الشرائح مع بعضها، وقدِّميه مع السلطة الخضراء.
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