طعمية بالبيض والخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط

الطعمية بالخضراوات من المقبلات الشهية التي يمكن أن تحضر في أي وقت، فهي سهلة، ولا تحتاج إلى جهد أو مكونات كثيرة، ومذاقها مميز. تعلميها معنا مع إضافة البيض، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

عجينة طعمية

4 بيضات

بصل أخضر مفروم

بقدونس مفروم

طماطم مفرومة

4 ملاعق صغيرة طحين

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كزبرة يابسة

¼ ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

زيت زيتون

طريقة التحضير

- نضع البيض في وعاء مع الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة والبيكينغ باودر ونخفق.

- نضيف البصل الأخضر والبقدونس، ونخفق المكونات جيدا.

- نضيف الدقيق ونخفق حتى تمتزج المكونات معا جيدا.

- نضيف الطماطم ونخفق، ثم عجينة الطعمية ونخفق حتى تختلط المكونات تماما.

- نحمي زيت الزيتون في مقلاة، ونصب مزيج العجة فيها، ونتركها تنضج من الأسفل.

- نقلب العجة ونتركها تكتسب لونا، ثم نضعها في طبق التقديم.