سكالوب بطاطا بالجبن الشيدر...

سكالوب البطاطا بالجبن الشيدر وصفة مناسبة للنباتيين. قدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لك بخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
1 و1/2 كوب حليب
كوب جبن شيدر مبشور
3 أكواب بطاطا مقطعة شرائح رفيعة
3 ملاعق كبيرة دقيق
3 ملاعق زبدة
1/2 كوب جبن بارميزان
ملح وفلفل
بابريكا
طريقة التحضير
- ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم اضيفي الدقيق وقلبي لدقيقة، واضيفي الحليب، واخفقي بسرعة حتى تمتزج المكونات تماما، ثم اضيفي الملح والفلفل.
- اتركي المزيج على نار هادئة مع التقليب كل فترة حتى يغلي. بعد ذلك، اضيفي الجبن الشيدر وقلبي.
- افردي نصف كمية البطاطا في صينية مدهونة بالزيت.
- ضعي نصف كمية مزيج الجبن والحليب فوق البطاطا، ثم ضعي باقي كمية البطاطا، وفوقها باقي كمية الحليب والجبن.
- انثري الجبن البارميزان على سطح الصينية، ثم انثري البابريكا حتى تعطيها لونا مميزا، وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لنحو نصف ساعة أو حتي يحمر وجهها.
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