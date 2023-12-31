سكالوب بطاطا بالجبن الشيدر

القاهرة - بوابة الوسط

سكالوب البطاطا بالجبن الشيدر وصفة مناسبة للنباتيين. قدميها ساخنة بجانب الصوص المفضل لك بخطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

1 و1/2 كوب حليب

كوب جبن شيدر مبشور

3 أكواب بطاطا مقطعة شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ملاعق زبدة

1/2 كوب جبن بارميزان

ملح وفلفل

بابريكا

طريقة التحضير

- ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم اضيفي الدقيق وقلبي لدقيقة، واضيفي الحليب، واخفقي بسرعة حتى تمتزج المكونات تماما، ثم اضيفي الملح والفلفل.

- اتركي المزيج على نار هادئة مع التقليب كل فترة حتى يغلي. بعد ذلك، اضيفي الجبن الشيدر وقلبي.

- افردي نصف كمية البطاطا في صينية مدهونة بالزيت.

- ضعي نصف كمية مزيج الجبن والحليب فوق البطاطا، ثم ضعي باقي كمية البطاطا، وفوقها باقي كمية الحليب والجبن.

- انثري الجبن البارميزان على سطح الصينية، ثم انثري البابريكا حتى تعطيها لونا مميزا، وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لنحو نصف ساعة أو حتي يحمر وجهها.