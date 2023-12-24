حساء الخس بالكريمة لمواجهة برودة الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

مع بداية برودة الجو اخترنا لكِ طريقة سهلة وشهية جدا، لتحضير شوربة الخس بالكريمة. حضريها، واستمتعي بطعمها اللذيذ الساخن وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

مكعب مرق دجاج

كوبا خس مغسول ومفروم

بصلة مفرومة

50 غرام زبدة

1/2 ملعقة ملح

كوب قشدة مخفوقة

ملعقة صغيرة من السكر

3 أكواب ماء

طريقة التحضير

- في وعاء عميق، سخني الزبدة، وشوحي فيها البصلة، ثم أضيفي الملح والسكر وقلبي جيدا، وأضيفي الخس المفروم.

- أضيفي مرقة الدجاج مع الماء إلى مزيج البصل والخس، واخلطي الشوربة بالهاند بليندر.

- أضيفي القشدة أو الكريمة للشوربة، وقدميها ساخنة بجانب خبز الثوم والزعتر كمقبلات شهية.