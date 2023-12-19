معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكم طريقة تحضير معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة وشهية حضريها في نصف ساعة تقدم كعشاء خفيف أو على الغداء تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

¾ مغلف معكرونة أي نوع.

بصلة مفرومة خشنة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

3 فصوص ثوم مفروم.

3 حبات بندورة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة معجون البندورة.

½ كوب فطر مقطع.

¼ كوب زيتون أسود شرائح.

¾ كوب فلفل رومي ملون مقطع.

½ كوب صدر دجاج مقطع مكعبات.

ملح حسب الذوق.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

للتزيين:

برش موزاريلا.

شرائح فلفل ملون.

شرائح زيتون أسود.

طريقة التحضير

- نسلق المعكرونة ونصفيها ونضعها جانبًا ونحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل والثوم ونحرك حتى يذبل ثم نضيف الفلفل الملون ونحرك حتى يذبل.

- نضيف الفطر والزيتون ونحرك حتى يذبل ونصفي المكونات ونضعها جانبًا ثم نضيف الدجاج ونتركه حتى تنضج.

- نزيل الدجاج من المقلاة ونضيف البندورة المطحونة ومعجون البندورة والتوابل أي الملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والفلفل الحار ونحرك ونترك الصلصة تغلي وتصبح ثقيلة القوام.

- نضيف فوق الصلصة كلًا من المعكرونة والخضار والدجاج ونحرك المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدًا.

- نضع المعكرونة بالبيتزا في طبق بايركس وفوقها برش الموزاريلا ونزين بشرائح من الفلفل الملون والزيتون ورشة أوريغانو ونضعها في الفرن حتى تذوب الجبنة وبذلك تكون معكرونة البيتزا جاهزة.