نقدم لكم طريقة تحضير معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة وشهية حضريها في نصف ساعة تقدم كعشاء خفيف أو على الغداء تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
¾ مغلف معكرونة أي نوع.
بصلة مفرومة خشنة.
3 ملاعق كبيرة زيت.
3 فصوص ثوم مفروم.
3 حبات بندورة مطحونة.
2 ملعقة كبيرة معجون البندورة.
½ كوب فطر مقطع.
¼ كوب زيتون أسود شرائح.
¾ كوب فلفل رومي ملون مقطع.
½ كوب صدر دجاج مقطع مكعبات.
ملح حسب الذوق.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة أوريغانو.
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.
للتزيين:
برش موزاريلا.
شرائح فلفل ملون.
شرائح زيتون أسود.
طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة ونصفيها ونضعها جانبًا ونحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل والثوم ونحرك حتى يذبل ثم نضيف الفلفل الملون ونحرك حتى يذبل.
- نضيف الفطر والزيتون ونحرك حتى يذبل ونصفي المكونات ونضعها جانبًا ثم نضيف الدجاج ونتركه حتى تنضج.
- نزيل الدجاج من المقلاة ونضيف البندورة المطحونة ومعجون البندورة والتوابل أي الملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والفلفل الحار ونحرك ونترك الصلصة تغلي وتصبح ثقيلة القوام.
- نضيف فوق الصلصة كلًا من المعكرونة والخضار والدجاج ونحرك المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدًا.
- نضع المعكرونة بالبيتزا في طبق بايركس وفوقها برش الموزاريلا ونزين بشرائح من الفلفل الملون والزيتون ورشة أوريغانو ونضعها في الفرن حتى تذوب الجبنة وبذلك تكون معكرونة البيتزا جاهزة.
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