  • Alwasat News
Atwasat

معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 01:15 مساء
معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير معكرونة البيتزا الشهية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقدم لكم طريقة تحضير معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا بطريقة سهلة وسريعة وشهية حضريها في نصف ساعة تقدم كعشاء خفيف أو على الغداء تعلميها معنا وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
¾ مغلف معكرونة أي نوع.
بصلة مفرومة خشنة.
3 ملاعق كبيرة زيت.
3 فصوص ثوم مفروم.
3 حبات بندورة مطحونة.
2 ملعقة كبيرة معجون البندورة.
½ كوب فطر مقطع.
¼ كوب زيتون أسود شرائح.
¾ كوب فلفل رومي ملون مقطع.
½ كوب صدر دجاج مقطع مكعبات.
ملح حسب الذوق.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة أوريغانو.
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.
للتزيين:
برش موزاريلا.
شرائح فلفل ملون.
شرائح زيتون أسود.

طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة ونصفيها ونضعها جانبًا ونحمي الزيت في مقلاة ونضيف البصل والثوم ونحرك حتى يذبل ثم نضيف الفلفل الملون ونحرك حتى يذبل.

- نضيف الفطر والزيتون ونحرك حتى يذبل ونصفي المكونات ونضعها جانبًا ثم نضيف الدجاج ونتركه حتى تنضج.

- نزيل الدجاج من المقلاة ونضيف البندورة المطحونة ومعجون البندورة والتوابل أي الملح والفلفل والبابريكا والأوريغانو والفلفل الحار ونحرك ونترك الصلصة تغلي وتصبح ثقيلة القوام.

- نضيف فوق الصلصة كلًا من المعكرونة والخضار والدجاج ونحرك المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدًا.

- نضع المعكرونة بالبيتزا في طبق بايركس وفوقها برش الموزاريلا ونزين بشرائح من الفلفل الملون والزيتون ورشة أوريغانو ونضعها في الفرن حتى تذوب الجبنة وبذلك تكون معكرونة البيتزا جاهزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة

كاريكاتير خيري - إبادة جماعية في غزة
الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها

الحكم على «مونسانتو» بدفع 857 مليون دولار بسبب «ملوثات أبدية» في منتجاتها
«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين

«رأيت بعيني».. وزيرة خارجية فرنسا: سنفرض عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ...
اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة

اليوم.. جلسة جديدة لمجلس الأمن في محاولة لتمرير قرار وقف العدوان على غزة
«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي

«ريفو 0» تقدم سيارتها «إنرجي» بتصميم مستقبلي
رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز «هواسونغ-18»

رئيس كوريا الشمالية يشرف على «تجربة إطلاق» صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز ...
بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة

بعد انتقادات حقوقيين لـ«التقاعس».. هيئة دولية تدق ناقوس الخطر في درنة
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي للمهاجرين
تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)

تشريح القنفذ ـ شجاعة القذافي (18)
البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية

البرلمان الفرنسي يستعد لإقرار قانون لإعادة بقايا بشرية إلى دولها الأصلية
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)

«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة...
بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال

بريطانيا.. اختبار حبوب لمنع الحمل لدى الرجال
بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد الفيتو الأميركي.. مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان ...
كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)
«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني

«بلو أوريجن» ستبث عملية إطلاق صاروخها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من لواء الكوماندو في غزة
«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة

«هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلطة كبده بدبس الرمان
سلطة كبده بدبس الرمان
فلافل بالحمص لفطور شهي
فلافل بالحمص لفطور شهي
سلطة تبولة من المطبخ الشامي
سلطة تبولة من المطبخ الشامي
أرز بسمتي بالبصل
أرز بسمتي بالبصل
فطائر البطاطا بالمفروم
فطائر البطاطا بالمفروم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز...
فطيرة طاقية السلطان
فطيرة طاقية السلطان...
بسكويت مملح
بسكويت مملح...
نودلز صينية حارة
نودلز صينية حارة...
كسكسي لحم بالبصلة
كسكسي لحم بالبصلة...
المزيد
أكواب الجلاش بالفواكه
أكواب الجلاش بالفواكه...
معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا
معكرونة بالجبن وخلطة البيتزا...
حساء تشيلي مكسيكي
حساء تشيلي مكسيكي...
فطائر البطاطا بالمفروم
فطائر البطاطا بالمفروم...
أرز بسمتي بالبصل
أرز بسمتي بالبصل...
المزيد