ماش بوتيتو بالكريمة...

على طريقة المطاعم العالمية، حضري البطاطا المسلوقة أو الماش بوتيتو بطريقة سهلة وطعم لذيذ وشهي جدًا. اتبعي الخطوات، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
ملعقتان كبيرتان زبدة
كوبا حليب
1/3 كوب جبن كريمي
ملح وفلفل
ملعقتا زيت نباتي
كيلو بطاطا
طريقة التحضير
- ضعي في قدر على نار متوسطة البطاطس، واغمريها بالماء واسلقيها 45 دقيقة حتى تنضج.
- صفي البطاطس من الماء، وقشريها بالكامل، وضعيها في وعاء وهي لا تزال ساخنة، ثم اضيفي الزيت النباتي والجبن الكريمي والزبدة والحليب، ونكهي بالملح.
- بواسطة هراسة البطاطا، اهرسي المزيج حتى يصبح كريميا، ثم قدمي البطاطا كطبق جانبي.
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