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ماش بوتيتو بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 09:50 صباحا
ماش بوتيتو بالكريمة
على طريقة المطاعم العالمية، حضري البطاطا المسلوقة أو الماش بوتيتو بطريقة سهلة (أرشيفية: الإنترنت)
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على طريقة المطاعم العالمية، حضري البطاطا المسلوقة أو الماش بوتيتو بطريقة سهلة وطعم لذيذ وشهي جدًا. اتبعي الخطوات، وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
ملعقتان كبيرتان زبدة
كوبا حليب
1/3 كوب جبن كريمي
ملح وفلفل
ملعقتا زيت نباتي
كيلو بطاطا

طريقة التحضير
- ضعي في قدر على نار متوسطة البطاطس، واغمريها بالماء واسلقيها 45 دقيقة حتى تنضج.

- صفي البطاطس من الماء، وقشريها بالكامل، وضعيها في وعاء وهي لا تزال ساخنة، ثم اضيفي الزيت النباتي والجبن الكريمي والزبدة والحليب، ونكهي بالملح.

- بواسطة هراسة البطاطا، اهرسي المزيج حتى يصبح كريميا، ثم قدمي البطاطا كطبق جانبي.

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