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جلاش بالسبانخ والجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 09:46 صباحا
جلاش بالسبانخ والجبن
طريقة تحضير جلاش بحشوة السبانخ والدجاج بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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لوجبة سريعة التحضير، وتنال استحسان الجميع، تعلمي طريقة تحضير جلاش بحشوة السبانخ والدجاج، وقدميه مع طبق من المقبلات المفضلة لكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة فلفل ابيض
رشة جوزة الطيب
جبن مبشور
400 غرام سبانخ
حبة بصل كبيرة مفرومة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
مغلف صلصة البشاميل «ماجي»
3 أكواب حليب
بيضة
سمن مذاب
رشة خل
200 غرام من صدور الدجاج
لفة جلاش جاهزة

طريقة التحضير
- قطعي صدور الدجاج قطعا صغيرة بعد غسلها جيدًا، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق شوحيها في الزيت فوق نار عالية إلى أن تحمر.

- اضيفي البصل والبهارات، وقلبي جيدا.

- بعد أن يذبل البصل، تضاف السبانخ، وتترك المكونات لتطهى على نار هادئة.

- ارفعي الخليط من على النار، ثم تترك الحشوة لتبرد جانبا، وتحضر البشاميل بمزج مغلف البشاميل مع الحليب، وغليه على النار (يجب أن يكون قوامها سميكا عن المعتاد).

- يقطع الجلاش شرائح عريضة، ثم يحشى كل شريط بمقدار ملعقة من صلصة البشاميل المجهزة والباردة، ثم ملعقة من حشوة السبانخ.

- يشكل على شكل سمبوسة، ثم يرص بالتخالف في صينية مستطيلة مدهونة بالسمن المذاب.

- بعد امتلاء الصينية، تدهن بمزيج البيض والخل والسمن المذاب، ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة إلى أن تأخذ اللون الذهبي، وتزين بالجبن المبشور، ثم تقدم ساخنة.

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