جلاش بالسبانخ والجبن...

لوجبة سريعة التحضير، وتنال استحسان الجميع، تعلمي طريقة تحضير جلاش بحشوة السبانخ والدجاج، وقدميه مع طبق من المقبلات المفضلة لكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة فلفل ابيض
رشة جوزة الطيب
جبن مبشور
400 غرام سبانخ
حبة بصل كبيرة مفرومة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
مغلف صلصة البشاميل «ماجي»
3 أكواب حليب
بيضة
سمن مذاب
رشة خل
200 غرام من صدور الدجاج
لفة جلاش جاهزة
طريقة التحضير
- قطعي صدور الدجاج قطعا صغيرة بعد غسلها جيدًا، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق شوحيها في الزيت فوق نار عالية إلى أن تحمر.
- اضيفي البصل والبهارات، وقلبي جيدا.
- بعد أن يذبل البصل، تضاف السبانخ، وتترك المكونات لتطهى على نار هادئة.
- ارفعي الخليط من على النار، ثم تترك الحشوة لتبرد جانبا، وتحضر البشاميل بمزج مغلف البشاميل مع الحليب، وغليه على النار (يجب أن يكون قوامها سميكا عن المعتاد).
- يقطع الجلاش شرائح عريضة، ثم يحشى كل شريط بمقدار ملعقة من صلصة البشاميل المجهزة والباردة، ثم ملعقة من حشوة السبانخ.
- يشكل على شكل سمبوسة، ثم يرص بالتخالف في صينية مستطيلة مدهونة بالسمن المذاب.
- بعد امتلاء الصينية، تدهن بمزيج البيض والخل والسمن المذاب، ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة إلى أن تأخذ اللون الذهبي، وتزين بالجبن المبشور، ثم تقدم ساخنة.
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