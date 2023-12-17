جلاش بالسبانخ والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

لوجبة سريعة التحضير، وتنال استحسان الجميع، تعلمي طريقة تحضير جلاش بحشوة السبانخ والدجاج، وقدميه مع طبق من المقبلات المفضلة لكِ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل ابيض

رشة جوزة الطيب

جبن مبشور

400 غرام سبانخ

حبة بصل كبيرة مفرومة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

مغلف صلصة البشاميل «ماجي»

3 أكواب حليب

بيضة

سمن مذاب

رشة خل

200 غرام من صدور الدجاج

لفة جلاش جاهزة

طريقة التحضير

- قطعي صدور الدجاج قطعا صغيرة بعد غسلها جيدًا، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق شوحيها في الزيت فوق نار عالية إلى أن تحمر.

- اضيفي البصل والبهارات، وقلبي جيدا.

- بعد أن يذبل البصل، تضاف السبانخ، وتترك المكونات لتطهى على نار هادئة.

- ارفعي الخليط من على النار، ثم تترك الحشوة لتبرد جانبا، وتحضر البشاميل بمزج مغلف البشاميل مع الحليب، وغليه على النار (يجب أن يكون قوامها سميكا عن المعتاد).

- يقطع الجلاش شرائح عريضة، ثم يحشى كل شريط بمقدار ملعقة من صلصة البشاميل المجهزة والباردة، ثم ملعقة من حشوة السبانخ.

- يشكل على شكل سمبوسة، ثم يرص بالتخالف في صينية مستطيلة مدهونة بالسمن المذاب.

- بعد امتلاء الصينية، تدهن بمزيج البيض والخل والسمن المذاب، ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة إلى أن تأخذ اللون الذهبي، وتزين بالجبن المبشور، ثم تقدم ساخنة.