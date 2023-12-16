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حساء الطماطم بالريحان والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 01:11 مساء
حساء الطماطم بالريحان والكريمة
بمكونات صحية منخفضة السعرات حضري حساء الطماطم بالكريمة والريحان (أرشيفية: الإنترنت)
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بمكونات صحية منخفضة السعرات حضري حساء الطماطم بالكريمة والريحان، واستمتعي بالمذاق الرائع وطبق صحي دون الخوف من زيادة الوزن وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 ملعقة ريحان مجفف
بصل مفروم
ملح وفلفل
أوريغانو مجفف
كوبا مرق دجاج
ملعقتا زيت زيتون
4 فصوص ثوم مفروم
500 غرام طماطم مقشرة وطرية
1/2 كوب كريمة طبخ لايت

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة عالية، وضعي الطماطم والثوم والبصل في صينية الفرن.

- اخلطي الخضراوات بالملح والفلفل والأوريغانو المجفف والريحان المجفف وزيت الزيتون والثوم فوق الطماطم.

- ادخلي الصينية للفرن 25 دقيقة حتى تطرى المكونات.

- سخني مرق الدجاج في قدر سميك على النار، واضيفي الطماطم مع التتبيلة واتركيها حتى تغلي، واخلطي الشوربة في الخلاط الكهربائي.

- اضيفي الشوربة للإناء مرة أخري، وضعي كريمة الطبخ، واتركي الخليط خمس دقائق على النار، وقدميها ساخنة.

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