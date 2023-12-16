حساء الطماطم بالريحان والكريمة...

بمكونات صحية منخفضة السعرات حضري حساء الطماطم بالكريمة والريحان، واستمتعي بالمذاق الرائع وطبق صحي دون الخوف من زيادة الوزن وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 ملعقة ريحان مجفف
بصل مفروم
ملح وفلفل
أوريغانو مجفف
كوبا مرق دجاج
ملعقتا زيت زيتون
4 فصوص ثوم مفروم
500 غرام طماطم مقشرة وطرية
1/2 كوب كريمة طبخ لايت
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة عالية، وضعي الطماطم والثوم والبصل في صينية الفرن.
- اخلطي الخضراوات بالملح والفلفل والأوريغانو المجفف والريحان المجفف وزيت الزيتون والثوم فوق الطماطم.
- ادخلي الصينية للفرن 25 دقيقة حتى تطرى المكونات.
- سخني مرق الدجاج في قدر سميك على النار، واضيفي الطماطم مع التتبيلة واتركيها حتى تغلي، واخلطي الشوربة في الخلاط الكهربائي.
- اضيفي الشوربة للإناء مرة أخري، وضعي كريمة الطبخ، واتركي الخليط خمس دقائق على النار، وقدميها ساخنة.
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