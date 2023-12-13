سلطة معكرونة بالتونة والجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ طريقة عمل سلطة المعكرونة بالجمبري والتونة ذات السعرات الحرارية القليلة، لتعديها في مطبخكِ وتحافظي على حميتك ِالغذائية وتستفيدي بنسبة عالية من الفيتامينات والبروتين الموجود بها، وذلك وفقًا لموقع «ذا فود».

المكونات

500 غرام معكرونة.

علبة تونة مصفاة من الزيت.

250 غرام جمبري مقشر.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل.

كوب فلفل ألوان.

3 ملاعق زيت زيتون.

4 ملاعق مايونيز دايت.

طريقة تحضير

- احضري وعاءً، واسلقي المعكرونة في الماء المغلي ثم صفيها.

- شوحي الجمبري في الزيت حتى ينضج تمامًا ويحمر.

- أحضري طبق التقديم وضعي المعكرونة، والتونة والفلفل الألوان والجمبري واخلطيها جيداً وتبلي السلطة بالملح والفلفل والمايونيز وتصبح جاهزة للتقديم.