لسان عصفور بالجمبري...

لعاشقات المأكولات البحرية حضري طبق جانبي من حساء الجمبري ولسان العصفور اللذيذ، تعلميها معنا بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
3 ملعقة كبيرة كرفس مفروم.
1/4 كيلو جمبري.
كيس لسان عصفور.
كوب كريمة.
لتر شوربة سمك.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
طريقة التحضير
- في إناء على النار نضع الزيت ثم نشوح الجمبري حتى يأخذ لونا ثم نرفع الجمبري من على النار.
- في الإناء نفسه نضع اللسان العصفور والكرفس ونشوحهم جيدا ثم نضيف الشوربة ونتركها حتى تغلي لمدة 5 دقائق ثم نضيف الكريمة والجمبري ونتبل الشوربة بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ثم تقدم.
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