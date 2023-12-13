لسان عصفور بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

لعاشقات المأكولات البحرية حضري طبق جانبي من حساء الجمبري ولسان العصفور اللذيذ، تعلميها معنا بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملعقة كبيرة كرفس مفروم.

1/4 كيلو جمبري.

كيس لسان عصفور.

كوب كريمة.

لتر شوربة سمك.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

طريقة التحضير

- في إناء على النار نضع الزيت ثم نشوح الجمبري حتى يأخذ لونا ثم نرفع الجمبري من على النار.

- في الإناء نفسه نضع اللسان العصفور والكرفس ونشوحهم جيدا ثم نضيف الشوربة ونتركها حتى تغلي لمدة 5 دقائق ثم نضيف الكريمة والجمبري ونتبل الشوربة بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب ثم تقدم.