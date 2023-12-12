  • Alwasat News
Atwasat

طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 09:55 صباحا
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مشروب الكوكاكولا في المنزل كالموجود في المتاجر (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا بمقادير وخطوات محددة، اتبعيها بدقة واعديه في مطبخك بسهولة مثل الموجود في المتاجر، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات
3 كوب ماء.
1 1/2 من حمص الستيريك.
1/4 كوب من زيت الخوزامي.
1/4 كوب من زيت البرتقال.
1/4 كوب من زيت القرفة.
1 1/2 كوب كافيين.
كوب من زيت ليمون.
1/4 كوب كراميل.
كيلو سكر أبيض.
2 لتر ماء.
1/4 كوب زيت كزبرة.
كوب من زيت جوزة الطيب.
1 1/2 كوب من زيت الليمون الأخضر.
1/4 كوب توابل منكهة.
1/4 كوب زيت زهرة البرتقال.
كوب صمغ عربي متوفر لدى العطار.

طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي اخلطي كل الزيوت المذكورة في المقادير ثم أضيفي لخليط الزيوت الصمغ العربي مع استمرارية الخلط.

- ثم الماء وتخلط المكونات مع بعضها البعض وسخني 20 مل من الماء في إناء على نار هادئة ثم تسكب فوق حمض السيتريك وتحرك المكونات ليذوب الحمض ويضاف له ملعقتان كبيرتان من خليط الزيوت وتحرك المكونات مع بعض.

- يوضع كل من لترمن الماء، وكيلو السكر في إناء وتحرك المكونات ليذوب السكر ثم يسكب عليه خليط الزيوت، وخليط حمض السيتريك تدريجيًا مع استمرارية التحريك.

- يضاف له لون الكراميل وتحرك المكونات جيدًا هكذا يصبح مشروب الكوكا كولا جاهزا، واحفظيه في زجاجة في الثلاجة لتبرد.

- قدمي الكوكاكولا باردة أو مثلجة بحسب رغبتك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية

«هنا ليبيا»: مشاركة ليبية ذهبية في أيام قرطاج المسرحية
«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟

«ملعب الوسط»: الموريتاني حمي الطنجي.. هل صفقة فاشلة للإتحاد؟
«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو

«في التسعين»: بطولة ليبيا للبلياردو
«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة درنة؟

«فلوسنا»: ماذا تحتاج ليبيا من الدول والمنظمات الدولية والمحلية لنهوض بمدينة ...
«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟

«تحقيقات»: قريبا.. ليبيا بحر بلا أسماك؟
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه الكاميرون

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة.. وليبيا تواجه ...
«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب تفسيرا

«إسرائيل» تستخدم قنابل الفوسفور الأبيض أميركية الصنع في لبنان.. وواشنطن تطلب ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال يمارس التنكيل بالنازحين في غزة
الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات

الأمم المتحدة: بورما تتجاوز إنتاج أفغانستان من الأفيون بثلاث مرات
«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار بالمناخ

«تسييس ومبالغة».. عون ينتقد الحديث عن دور النفط والغاز كمصدرين وحيدين للإضرار ...
صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن

صاروخ حوثي يصيب ناقلة نفط نرويجية قبالة ساحل اليمن
الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي

الحبس عامين لمدير مركز غسيل الكلى ترهونة بتهمة الفساد المالي
بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى

بعد ليبيا.. روسيا تعيد ترتيب أوراقها في أفريقيا الوسطى
باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي

باتيلي: أجريت مشاورات «عميقة وصريحة» مع حفتر حول الوضع السياسي
شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية الأندية

شاهد.. «في التسعين» يكشف وثائق مهمة مع «المولدي» ويتطرق إلى اختراق قانون عمومية ...
«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة

«واشنطن بوست»: «إسرائيل» أسقطت 22 ألف قنبلة أميركية الصنع على غزة
منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر

منتخب السلة يعسكر في بنغازي قبل التوجه للبطولة العربية بمصر
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سحلب بالفستق
سحلب بالفستق
معكرونة بالسجق والفلفل
معكرونة بالسجق والفلفل
تريليتشي كراميل
تريليتشي كراميل
قرع عسل مشوي
قرع عسل مشوي
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز
بالفيديو: أرز ليبي بالكبدة واللوز...
بسكويت مملح
بسكويت مملح...
نودلز صينية حارة
نودلز صينية حارة...
سلطة جرجير بدبس الرمان
سلطة جرجير بدبس الرمان...
دجاج بشرائح البصل
دجاج بشرائح البصل...
المزيد
كمبوت التوت بـ3 خطوات
كمبوت التوت بـ3 خطوات...
حساء الخضروات بالجبن
حساء الخضروات بالجبن...
جيلي التفاح بالنعناع
جيلي التفاح بالنعناع...
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك...
قرع عسل مشوي
قرع عسل مشوي...
المزيد