طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا في مطبخك

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا بمقادير وخطوات محددة، اتبعيها بدقة واعديه في مطبخك بسهولة مثل الموجود في المتاجر، وذلك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 كوب ماء.

1 1/2 من حمص الستيريك.

1/4 كوب من زيت الخوزامي.

1/4 كوب من زيت البرتقال.

1/4 كوب من زيت القرفة.

1 1/2 كوب كافيين.

كوب من زيت ليمون.

1/4 كوب كراميل.

كيلو سكر أبيض.

2 لتر ماء.

1/4 كوب زيت كزبرة.

كوب من زيت جوزة الطيب.

1 1/2 كوب من زيت الليمون الأخضر.

1/4 كوب توابل منكهة.

1/4 كوب زيت زهرة البرتقال.

كوب صمغ عربي متوفر لدى العطار.

طريقة التحضير

- في الخلاط الكهربائي اخلطي كل الزيوت المذكورة في المقادير ثم أضيفي لخليط الزيوت الصمغ العربي مع استمرارية الخلط.

- ثم الماء وتخلط المكونات مع بعضها البعض وسخني 20 مل من الماء في إناء على نار هادئة ثم تسكب فوق حمض السيتريك وتحرك المكونات ليذوب الحمض ويضاف له ملعقتان كبيرتان من خليط الزيوت وتحرك المكونات مع بعض.

- يوضع كل من لترمن الماء، وكيلو السكر في إناء وتحرك المكونات ليذوب السكر ثم يسكب عليه خليط الزيوت، وخليط حمض السيتريك تدريجيًا مع استمرارية التحريك.

- يضاف له لون الكراميل وتحرك المكونات جيدًا هكذا يصبح مشروب الكوكا كولا جاهزا، واحفظيه في زجاجة في الثلاجة لتبرد.

- قدمي الكوكاكولا باردة أو مثلجة بحسب رغبتك.