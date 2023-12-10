معكرونة بالسجق والفلفل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع السجق والفلفل والجبن، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات فلفل أخضر حلو مقطعة مكعبات

فصا ثوم مهروسان

كيس معكرونة مسلوقة

معدنوس طازج مفروم

كوب صلصة طماطم معكرونة

ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب جبنة بارميزان

نصف كيلو سجق مقطع

ثمن كيلو مشروم شرائح

طريقة التحضير

- في إناء على النار، نضع الزيت والزبدة، ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف السجق ونقلب.

- نضيف الفلفل والمشروم والثوم ونقلب، ثم نهدئ النار، وتترك المكونات عشر دقائق، حتى ينضج السجق.

- نضيف الصلصة ونقلب، ونتبل بالملح والفلفل، ثم نرفع الوعاء من على النار.

- نضيف المعكرونة المسلوقة والمعدنوس ونقلب، ثم تغرف في أطباق التقديم، وتوزع فوقها الجبنة المبشورة، لتصبح جاهزة للتقديم.