رفايلو تشيز كيك

القاهرة - بوابة الوسط

رفايلو تشيز كيك وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة من البسكويت المطحون مع الزبدة وفوقها طبقة من الكريمة مع برش جوز الهند وطبقة أخيرة من غناش الشوكولاتة البيضاء شهية وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 علبة بسكويت سادة.

2.5 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة.

لتحضير الكريمة : 2 كوب كريمة سائلة.

1.75 كوب حليب مركز ومحلى.

½ كوب جبن كريمي.

¼ كوب : حليب جوز الهند - لوز مجروش.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند مطحون ناعم.

ملعقة كبيرة : جيلاتين مذابة - سكر ناعم.

للتغليف والتزيين : كوب غناش الشوكولا البيضاء بذوق جوز الهند.

طريقة التحضير

- جمع البسكويت المطحون بالزبدة ونسويه في قالب كيك قياس 25 سم.

- نخفق الكريمة حتى تتكثف ونضيف لها الحليب المركز والمحلى وحليب جوز الهند والجبن ونقلب برفق ثم نضيف السكر وجوز الهند الناعم مع الجيلاتين ونقلب برفق ثم نضعها فوق قاعدة البسكويت ونسويها وندخلها الثلاجة مدة ثلاث ساعات على الأقل ونزين حسب الرغبة.