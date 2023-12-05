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نودلز حار بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 01:09 مساء
نودلز حار بالجمبري
حضري نودلز بالجمبري شهي ومغذي بخطوات بسيطة (أرشيفية: الإنترنت)
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النودلز الحار بالجمبري وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من النودلز والجمبري المسلوق والجزر والفلفل المشوي. تعلميها معنا وأعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام جمبري مقشر
400 غرام نودلز
حبة: جزر مقطعة - فلفل أحمر حار - بصل أخضر للتزيين
6 ملاعق كبيرة صوص الصويا
4 ملاعق كبيرة: زيت - عسل - خل البلسمك - خل الأرز (إن وجد)
ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة
¾ ملعقة صغيرة: شطة - زنجبيل طازج مبشور
فص ثوم مهروس
ورقتا غار
¼ ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود

طريقة التحضير
- نضع في وعاء به ماء مغلي على نار متوسطة ورق الغار والجزر المقطع، ونتركهما يغليان لـ12 دقيقة حتى تمام الاستواء، ثم نرفعه ونضيف الجمبري،
ونتركه يغلي لـ5 دقائق، حتى ينضج، ثم نصفيه من الماء، ونتركه جانباً حتى يبرد.

- نضيف النودلز إلى الماء المغلي والملح، ونتركه لـ7 دقائق، ثم نصفيه ونتركه جانباً. ثم في وعاء آخر، نضع الزيت والعسل والزنجبيل والشطّة والخل والثوم وصلصة الصويا، ونخلط جيداً.

- نرفع الوعاء على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك لـ3 دقائق حتى يسخن، ثم نضع النودلز في طبق التقديم الجمبري والفلفل الأحمر والجزر المسلوق والبصل الأخضر والكزبرة والملح والفلفل، ونضيف الدريسينغ ونقلب، ليصبح جاهزا للتقديم.

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