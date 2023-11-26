تاكو جمبري مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير تاكو الجمبري السريعة والشهية، وأعديه في مطبخك، واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «مطبخ الجميلة».

المكونات

ملعقة صغيرة بابريكا

كيلو جمبري مقشر ونظيف

3 ملاعق كبيرة كزبرة طازجة مفرومة

4 ملاعق كبيرة زيت

1 و1/2 كوب كرنب أحمر مقطع شرائح رفيعة

ملعقة صغيرة كمون

فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مجفف

1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو جاف

ملعقة صغيرة ثوم باودر

كوب كريمة حامضة (ساور كريم)

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل جالابينو مفروم

ملعقة صغيرة بشر ليمون

أسياخ للشوي

24 قطعة من خبز التاكو

طريقة التحضير

- في وعاء كبير، ضعي الجمبري والبابريكا والثوم والأوريغانو والكمون والفلفل الأحمر الحار والملح، وقلبيها جيدا، ثم ضعيها في الثلاجة 30 دقيقة.

- ادهني الأسياخ والشواية بالزيت، ثم ضعي الجمبري في الأسياخ، واشويه على الشواية 3 - 5 دقائق لكل جهة.

- في وعاء، ضعي الكريمة الحامضة والكزبرة المفرومة وبشر الليمون وعصير الليمون والملح، وقلبي جيدا.

- اضيفي نصف كمية خليط الساور كريم إلى الكرنب الأبيض والأحمر وفلفل الجالابينو، وقلبي جيدا حتى تختلط جميع المقادير.

- وزعي خليط الكرنب في خبز التاكو ثم الجمبري.

- وزعي باقي صوص الكريمة الحامضة فوق الجمبري، ثم قدميه.