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تاكو جمبري مكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 09:25 صباحا
تاكو جمبري مكسيكي
تعلمي معنا طريقة تحضير تاكو الجمبري السريعة والشهية (أرشيفية: الإنترنت)
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تعلمي معنا طريقة تحضير تاكو الجمبري السريعة والشهية، وأعديه في مطبخك، واستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقا لموقع «مطبخ الجميلة».

المكونات
ملعقة صغيرة بابريكا
كيلو جمبري مقشر ونظيف
3 ملاعق كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
4 ملاعق كبيرة زيت
1 و1/2 كوب كرنب أحمر مقطع شرائح رفيعة
ملعقة صغيرة كمون
فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مجفف
1/2 ملعقة صغيرة أوريغانو جاف
ملعقة صغيرة ثوم باودر
كوب كريمة حامضة (ساور كريم)
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون
1/4 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل جالابينو مفروم
ملعقة صغيرة بشر ليمون
أسياخ للشوي
24 قطعة من خبز التاكو

طريقة التحضير
- في وعاء كبير، ضعي الجمبري والبابريكا والثوم والأوريغانو والكمون والفلفل الأحمر الحار والملح، وقلبيها جيدا، ثم ضعيها في الثلاجة 30 دقيقة.

- ادهني الأسياخ والشواية بالزيت، ثم ضعي الجمبري في الأسياخ، واشويه على الشواية 3 - 5 دقائق لكل جهة.

- في وعاء، ضعي الكريمة الحامضة والكزبرة المفرومة وبشر الليمون وعصير الليمون والملح، وقلبي جيدا.

- اضيفي نصف كمية خليط الساور كريم إلى الكرنب الأبيض والأحمر وفلفل الجالابينو، وقلبي جيدا حتى تختلط جميع المقادير.

- وزعي خليط الكرنب في خبز التاكو ثم الجمبري.

- وزعي باقي صوص الكريمة الحامضة فوق الجمبري، ثم قدميه.

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