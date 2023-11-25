كوسا مشوية بالجبن...

في أقل من عشر دقائق، حضري الكوسا المشوية بقطع الجبن الفيتا، وقدميها بجانب وجبة الغداء، لتزيد من قيمتها الغذائية. تعرفي على الطريقة، وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب أوراق جرجير صغيرة
3 حبات كوسا مقطعة دوائر
1/2 كوب جبن فيتا مكعبات
ملعقتا زيت زيتون
ملعقة كبيرة عصير ليمون
أوريغانو مطحون
رشة ملح
طريقة التحضير
- سخني الزيت في مقلاة، وابدأي في شوي شرائح الكوسا حتى تطرى، ثم ارفعيها من على النار.
- في طبق التقديم، وزعي الجرجير وجبن الفيتا والملح وعصير الليمون، وحركي.
- اضيفي الأوريغانو إليها، وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.
تعليقات