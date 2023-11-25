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كوسا مشوية بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 03:43 مساء
كوسا مشوية بالجبن
حضري الكوسا المشوية المغذية في 10 دقائق (أرشيفية: الإنترنت)
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في أقل من عشر دقائق، حضري الكوسا المشوية بقطع الجبن الفيتا، وقدميها بجانب وجبة الغداء، لتزيد من قيمتها الغذائية. تعرفي على الطريقة، وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كوب أوراق جرجير صغيرة
3 حبات كوسا مقطعة دوائر
1/2 كوب جبن فيتا مكعبات
ملعقتا زيت زيتون
ملعقة كبيرة عصير ليمون
أوريغانو مطحون
رشة ملح

طريقة التحضير
- سخني الزيت في مقلاة، وابدأي في شوي شرائح الكوسا حتى تطرى، ثم ارفعيها من على النار.

- في طبق التقديم، وزعي الجرجير وجبن الفيتا والملح وعصير الليمون، وحركي.

- اضيفي الأوريغانو إليها، وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

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