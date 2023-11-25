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روزيتو بالمشروم والكريمة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 01:51 مساء
روزيتو بالمشروم والكريمة
تعرفي على طريقة تحضير روزيتو المشروم الإيطالي بسهولة (أرشيفية: الإنترنت)
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من المطبخ الأيطالي اخترنا لكِ طريقة أشهر أطباق الأرز، وهو طبق الروزيتو بالمشروم والكريمة. وبإمكانك تقديمه كطبق جانبي أو إضافة قطع الدجاج له، ليصبح وجبة رئيسية متكاملة. تعرفي على الطريقة معنا، وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3/4 كوب أرز
2 و3/4 كوب مرق دجاج ساخن
كوب كريمة جوز الهند
1/2 كوب بازلاء
صدور دجاج مقطعة
كوب فطر طازج ومقطع شرائح
ملعقة كبيرة: زبدة - زيت نباتي - بقدونس مفروم
ملح وفلفل
فصان من الثوم المهروس
جبنة بارميزان
1/4 كوب خل أبيض
بصلة مفرومة ناعم

طريقة التحضير
- سخني الزيت النباتي في قدر عميق على نار متوسطة، ثم اضيفي الفطر والدجاج والبازلاء، وقلبي المكونات حتى تنضج، ثم ضعيها في طبق جانبي.

- ضعي الزبدة والبصل والثوم في القدر نفسه، ثم شوحي المكونات حتى يذبل البصل، ثم اضيفي الأرز وقلبي حتى تتداخل المكونات.

- اضيفي الخل ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود، ثم قلبي الخليط حتى يتشرب الأرز ‏مقدار الخل.‏

- اضيفي ربع كوب من مرق الدجاج وقلبي المكونات حتى تتبخر السوائل، ثم استمري بالتقليب حتى تتبخر كمية المرق، ثم اضيفي خليط الدجاج والفطر وقلبي جيدا.

- اضيفي جبن البارميزان والبقدونس وكريمة جوز الهند، ثم حركي المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها بعضا، ثم اطفئي النار عندما تتبخر السوائل، وقدميه.

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