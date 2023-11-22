كيك التين بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط

بمكونات صحية وخطوات سهلة حضري كيك التين والشوفان مذاق لذيذ وسعرات حرارية منخفضة مناسبة إذا كنتِ ترغبين في خسارة وزنك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي

كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

ملعقة صغيرة فانيليا

3 حبات بيض

كوب ماء مغلي

كوب تين مجفف

كوبان من الدقيق

كوب شوفان مطحون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

طريقة التحضير

- قومي بنقع التين المجفف في وعاء من الماء المغلي لمدة 30 دقيقة ثم صفيه وقطعيه قطع صغيرة واتركيه جانبًا.

- ثم قومي بخفق البيض مع السكر والفانيليا في وعاء آخر حتى تحصلي على قوام كريمي.

- قومي بإضافة الزيت النباتي والحليب تدريجياً مع التحريك جيداً حتى يمتزج الخليط.

- ضيفي القرفة المطحونة والدقيق والبيكنغ باودر ثم أعيدي التحريك حتى تتجانس المكونات تماماً.

- اضيفي الشوفان وحركي جيداً وقومي بتحضير صينية فرن وادهنيها بالزبدة ثم قومي بسكب خليط الكيك في الصينية ووزعي التين المجفف على الوجه.

- حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وقومي بإدخال الصينية الى الفرن حتى ينضج الكيك وقدميها بعد أن تبرد.

