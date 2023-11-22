فلافل بالحمص

القاهرة - بوابة الوسط

على طريقة المطاعم حضري الفلافل بالحمص مقرمشة وشهية وقدميها مع سلطة الطحينة والخبز كفطور رائع وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقة صغيرة دقيق.

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

4 فصوص ثوم مهروس.

حبة بصل مفروم ناعم.

كوب حمص.

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

طريقة التحضير

- انقعي الحمص في وعاء كبير بماء بارد لمدة 12 ساعة ثم صفي الحمص من الماء واخلطيه بمحضرة الطعام مع البصل والبقدونس والثوم والدقيق وعصير الليمون والملح والكمون والكزبرة المطحونة والبيكنج صودا حتى يمتزج ويصبح عجينا قابلا للتشكيل.

- ضعي المزيج في وعاء وغطيه بالبلاستيك واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين وقومي بتسخين الزيت في مقلاة عميقة وشكلي عجينة الفلافل لدوائر مع الحرص على تبليل يديك بالماء.

- ثم قومي بقلي الفلافل بالزيت الحار الغزير حتى تتحمر ثم صفيها على ورق المطبخ وقدميها ساخنة إلى جانب الطحينة.

