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طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 10:43 صباحا
طريقة عمل شوربة الكوسة بالكريمة
شوربة الكوسة بالكريمة مغذية وشهية (أرشيفية:الإنترنت)
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تريد كل ربة منزل أن تتألق في إعداد أطعمة يقبل عليها أفراد أسرتها وتتنوع في تقديم أطباق مختلفة بين الوجبات الدسمة أو الأطعمة الخفيفة على المعدة ذات مذاق جيد ومن هذه الأطعمة الشوربة المكونة من الخضار التي تمد الجسم بعدة عناصر مهمة، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف التي تعمل على تقوية جهاز المناعة، بجانب تهدئة التهابات الجهاز التنفسي وتخفيف ألم الحلق وترطيب الجسم في الشتاء لاحتوائها على الماء، وتعتبر شوربة الكوسة بالكريمة طبق غير تقليدي ولها مذاق جيد يحبه الكثيرون حسب موقع «سوبر ماما».

المكونات:
- كيلو كوسة مقطعة قطعًا متوسطة الحجم.
- 3 أكواب مرق خضار أو دجاج.
- كوب ماء.
- ثلاثة أرباع كوب كريمة طبخ سائلة.
- كوب حليب.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبد.
- ملح وفلفل أسود.
- للزينة: جبن بارميزان مبشور.
- كريمة طبخ سائلة.

طريقة التحضير:
- سخني الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم والبصل، وقلبي لمدة ثلاث إلى أربع دقائق حتى يصفر البصل.
- أضيفي الكوسة والمرق والماء، واتركيه حتى يغلي، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تنضج الكوسة.

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- اتركي الكوسة تهدأ قليلًا، ثم ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي، أو استخدمي الخلاط اليدوي ( الهاند بلندر)، واهرسيها ناعمًا.
- أعيدي الشوربة مرةً أخرى على النار، واتركيها حتى تغلي، ثم أضيفي الحليب والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا حتى تغلي الشوربة.
- ضعي الشوربة في أطباق التقديم، وزينها بالجبن وقليل من الكريمة، وقدميها مع الخبز المحمص.

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