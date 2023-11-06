طريقة عمل «صوص الرانش» في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

يعتبر «صوص الرانش» من الصلصات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص فهو من أشهى وألذ أنواع الصوص الذي يقدم مع البيتزا وعديد الأصناف الأخرى، لذا تسعى ربات البيوت لإعداده بالمنزل وهذه الوصفة تعرض طريقة تحضيره بأسهل الخطوات وأقل المكونات، حسب موقع «مطبخ سيدتي».

المكونات:

- فصان ثوم.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- ربع كوب طازج ومفروم ناعم جداً من البقدونس.

- 1 كوب من المايونيز.

- نصف كوب من لبن الزبادي.

- 1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير:

- افرمي الثوم حتى يصبح ناعما واخلطيه مع الملح حتى يصبح كالمعجون.

- اخلطي الثوم مع البقدونس المفروم.

- اخلطي المايونيز مع اللبن والخل.

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- أضيفي الثوم والبقدونس وحركي المزيج جيدا حتى تتجانس المكونات.

- احفظي الخليط في مرطبان محكم بالثلاجة واستخدميه للسلطات أو حسب الرغبة.