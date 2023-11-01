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سهلة ولذيذة.. طريقة عمل شوربة اللوز بالمشروم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:43 صباحا
سهلة ولذيذة.. طريقة عمل شوربة اللوز بالمشروم
شوربة اللوز بالمشروم اللذيذة (أرشيفية:الإنترنت)
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تعتبر الشوربة من الأطباق الرئيسية التي تحرص دائما ربة المنزل على وجودها على المائدة، وتحاول في تجربة أنواع مختلفة، وإليكم اليوم مكونات وطريقة تحضير، «شوربة اللوز» الشهية اللذيذة، حسب موقع «كوكباد»:

المكوّنات
- كوب كبير حليب.
- 3/4 لتر مرق دجاج.
- كزبره خضراء مفرومة.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- حبتين متوسطة مشروم (فطر) مقطعة حسب الرغبة.
- 3/4 كوب لوز (مقشر) ومحمص ومطحون.
- ملعقة كبيرة دقيق.
- ملعقتان كبيرتان زيت أو50 غرام زبدة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كزبرة خضراء ورمان للزينة.

طريقة التحضير
- اطحني اللوز في مطحنة البهارات حتى يصبح كالدقيق ثم انخليه حتى تتخلصي من الشوائب. وجهزي باقي المكونات
- على نار متوسطة ذوبي الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البصل والمشروم وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقتين باستمرار حتى يذوب الدقيق ثم أضيفي دقيق اللوز مع التقليب.

-شوربة البروكلي بالشوفان
-شوربة الفاصوليا البيضاء

- أضيفي الحليب والملح والفلفل الأسود وبودرة الثوم وقلبي حتى يمتزج الخليط، وأضيفي المرق وقلبي.
- ثم اتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 25 دقيقة مع التقليب كل خمس دقائق.
- ضعي الشوربة في أطباق التقديم، وزينيها بالكزبرة والرمان ثم قدميها ساخنة.

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