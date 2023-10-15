حساء الماك آند تشيز

القاهرة - بوابة الوسط

علي طريقة المطاعم العالمية، حضري اليوم حساء الماك آند تشيز الشهي، واستمتعي بمذاقه الرائع في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بقدونس طازج مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

ملح وفلفل

2 كوب دجاج مطبوخ

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

3/4 ملعقة خردل ديجون

جوزة الطيب

3 حبات جزر مقطعة

مرق دجاج

عود كرفس مقطع

2 كوب حليب كامل الدسم

معكرونة صدف غير مطبوخة

بصلة مقطعة مكعبات

جبن مبشورة

1/2 ملعقة بابريكا مدخنة

طريقة التحضير

- جففي صدور الدجاج، ورشي عليها الملح والفلفل، ثم في قدر على نار متوسطة سخني الزيت.

- اضيفي الزبدة وصدور الدجاج، واطهيها 3 دقائق على كل جانب.

- ضعي الدجاج في صحن، ثم اضيفي الجزر والكرفس بالقدر نفسه، واطهيهما 3 دقائق مع التحريك من حين إلى آخر.

- اطهي البصل حتى ينضج، ويصبح شبه شفاف.

- اضيفي مرق الدجاج ببطء مع التقليب، حتى يذوب الخليط في المقلاة، ويغلي.

- اضيفي الخردل والمعكرونة، وقلبي جيدا، واتركي المزيج يغلي، واخفضي الحرارة، واتركي الحساء على نار هادئة لـ30 دقيقة.

- قطعي صدور الدجاج، وبعد 30 دقيقة ارفعي النار قليلا، واضيفي الحليب والدجاج للقدر، ثم اتركي الحساء يغلي، ثم اخفضي النار على الفور، واطهي الحساء لـ10 دقائق أخرى.

- اضيفي الأجبان وقلبي حتى تذوب، ثم اسكبي شوربة الماك آند تشيز في سلطانيات، وزينيها بالبقدونس المفروم والبابريكا المدخنة، وقدميها ساخنة.