علي طريقة المطاعم العالمية، حضري اليوم حساء الماك آند تشيز الشهي، واستمتعي بمذاقه الرائع في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
بقدونس طازج مفروم
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
ملح وفلفل
2 كوب دجاج مطبوخ
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
3/4 ملعقة خردل ديجون
جوزة الطيب
3 حبات جزر مقطعة
مرق دجاج
عود كرفس مقطع
2 كوب حليب كامل الدسم
معكرونة صدف غير مطبوخة
بصلة مقطعة مكعبات
جبن مبشورة
1/2 ملعقة بابريكا مدخنة
طريقة التحضير
- جففي صدور الدجاج، ورشي عليها الملح والفلفل، ثم في قدر على نار متوسطة سخني الزيت.
- اضيفي الزبدة وصدور الدجاج، واطهيها 3 دقائق على كل جانب.
- ضعي الدجاج في صحن، ثم اضيفي الجزر والكرفس بالقدر نفسه، واطهيهما 3 دقائق مع التحريك من حين إلى آخر.
- اطهي البصل حتى ينضج، ويصبح شبه شفاف.
- اضيفي مرق الدجاج ببطء مع التقليب، حتى يذوب الخليط في المقلاة، ويغلي.
- اضيفي الخردل والمعكرونة، وقلبي جيدا، واتركي المزيج يغلي، واخفضي الحرارة، واتركي الحساء على نار هادئة لـ30 دقيقة.
- قطعي صدور الدجاج، وبعد 30 دقيقة ارفعي النار قليلا، واضيفي الحليب والدجاج للقدر، ثم اتركي الحساء يغلي، ثم اخفضي النار على الفور، واطهي الحساء لـ10 دقائق أخرى.
- اضيفي الأجبان وقلبي حتى تذوب، ثم اسكبي شوربة الماك آند تشيز في سلطانيات، وزينيها بالبقدونس المفروم والبابريكا المدخنة، وقدميها ساخنة.
تعليقات