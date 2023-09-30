شاورما دجاج قليلة السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة سهلة وسريعة لتحضير شاورما دجاج شهية قليلة السعرات الحرارية، وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام صدور دجاج مخلية من العظم والجلد مقطعة بالعرض

ملعقة طعام خل

فلفل أسود

فلفل أحمر حار

ملعقة طعام زيت زيتون

عصير ليمونة صغيرة

بقدونس مجفف

فص ثوم مهروس

طريقة التحضير

- نضع الدجاج في التتبيلة (ملعقة طعام زيت زيتون، وملعقة طعام خل، وفص توم مفروم، وعصير ليمونة صغيرة، وفلفل أسود، وفلفل أحمر حار، وبقدونس مجفف).

- نضع الدجاج المتبل علي الشواية بالفرن. وبعد التأكد من تسويتها، نقطعها قطعا صغيرة.

- نحشيها بالخبز مع هالبينو وزبادي بالطحينة، ثم نضعها في صينية، ونضع علي وجهها نقطة زيت، وندخلها الفرن مرة أخري، حتي يتحمص وجهها.