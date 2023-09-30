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مربى التين بالقرنفل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 08:34 صباحا
مربى التين بالقرنفل
طريقة سهلة وسريعة لتحضير مربى القرنقل الشهية بخطوات بسيطة (الإنترنت)
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التين كنز من المعادن والفيتامينات، فحضري منه مربى سهلة التحضير، وبمكونات بسيطة متوافرة في مطبخك، واستخدميها في ساندويتشات المدرسة. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
20 حبة قرنفل
2 حبة عصير ليمونة
2 كيلو سكر
2 كيلو تين متوسط الحجم

طريقة التحضير
- اغسلي التين جيدا، ثم صفيه من الماء، وقطعي الحبات إلى نصفين.

- في وعاء عميق، ضعي حبات التين مع السكر، وضعي طبقة من السكر، ثم طبقة علوية من التين، وهكذا حتى نفاد الكمية، واتركيه 3 ساعات، حتى تخرج كمية الماء الموجودة فيه.

- في قدر على نار هادئة، ضعي التين مع السكر، وقلبيه قليلا، حتى تتأكدي من ذوبان السكر، واتركيه.

- صبي عليه عصير الليمون، مع إاضافة حبات القرنفل، واتركيه حتى تمام الاستواء، وتتسبك المربى.

- قد تحتاج المربي من ساعتين إلى 3 ساعات حتى تستوي، ثم اتركيها بعد الاستواء حتى تبرد، ثم احفظيها في البرطمانات لوقت التقديم.

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