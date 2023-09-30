مربى التين بالقرنفل...

التين كنز من المعادن والفيتامينات، فحضري منه مربى سهلة التحضير، وبمكونات بسيطة متوافرة في مطبخك، واستخدميها في ساندويتشات المدرسة. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
20 حبة قرنفل
2 حبة عصير ليمونة
2 كيلو سكر
2 كيلو تين متوسط الحجم
طريقة التحضير
- اغسلي التين جيدا، ثم صفيه من الماء، وقطعي الحبات إلى نصفين.
- في وعاء عميق، ضعي حبات التين مع السكر، وضعي طبقة من السكر، ثم طبقة علوية من التين، وهكذا حتى نفاد الكمية، واتركيه 3 ساعات، حتى تخرج كمية الماء الموجودة فيه.
- في قدر على نار هادئة، ضعي التين مع السكر، وقلبيه قليلا، حتى تتأكدي من ذوبان السكر، واتركيه.
- صبي عليه عصير الليمون، مع إاضافة حبات القرنفل، واتركيه حتى تمام الاستواء، وتتسبك المربى.
- قد تحتاج المربي من ساعتين إلى 3 ساعات حتى تستوي، ثم اتركيها بعد الاستواء حتى تبرد، ثم احفظيها في البرطمانات لوقت التقديم.
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