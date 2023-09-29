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فرنش توست بصوص الكراميل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 07:40 صباحا
فرنش توست بصوص الكراميل
فرنش توست بصوص الكراميل. (أرشيفية: الإنترنت)
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نُقدم إليكِ طريقة تحضير الفرنش توست بصوص الكراميل، فهي وجبة خفيفة ومغذية وسهلة التحضير يمكنكِ تقديمها على الفطار والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
توست.
صوص كراميل.
مكعبات توفي.
كريمة مخفوقة.
زبدة لينة.
مكسرات مجروشة للتزيين.

- فرنش توست دون بيض للفطور
- بيتزا تونة توست
- دجاج بالتوست

طريقة التحضير
- توضع الزبدة في مقلاة على النار حتى تسخن.
- يوضع التوست في المقلاة، ويقلب على الجانبين حتى يحمر.
- ترص مكعبات التوفي فوق التوست، ويغطى لمدة دقيقتين.
- يرفع من على النار، ويوضع في الطبق.
- يوضع فوقه الكريمة المخفوقة، ويرش عليه صوص الكراميل ويزين بالمكسرات المجروشة، ويصبح جاهزًا للتقديم على مائدتكِ.

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