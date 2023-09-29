فرنش توست بصوص الكراميل

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدم إليكِ طريقة تحضير الفرنش توست بصوص الكراميل، فهي وجبة خفيفة ومغذية وسهلة التحضير يمكنكِ تقديمها على الفطار والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

توست.

صوص كراميل.

مكعبات توفي.

كريمة مخفوقة.

زبدة لينة.

مكسرات مجروشة للتزيين.