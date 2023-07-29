فرنش توست دون بيض للفطور

القاهرة - بوابة الوسط

قد يبدو لكِ من اسم الوصفة أنها وصفة فرنسية، إلا أن الـ«فرنش توست» يرجع تسميتها لمبتكرها جوزيف فرنش. حضريها معنا اليوم دون بيض، وقدميها كفطور شهي ولذيذ، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 شرائح توست أبيض

5 ملاعق توت أسود

5 ملاعق توت أحمر

1/4 كوب عسل نحل

100 غرام مكعب زبدة

كوب حليب