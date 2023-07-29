فرنش توست دون بيض للفطور...

قد يبدو لكِ من اسم الوصفة أنها وصفة فرنسية، إلا أن الـ«فرنش توست» يرجع تسميتها لمبتكرها جوزيف فرنش. حضريها معنا اليوم دون بيض، وقدميها كفطور شهي ولذيذ، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 شرائح توست أبيض
5 ملاعق توت أسود
5 ملاعق توت أحمر
1/4 كوب عسل نحل
100 غرام مكعب زبدة
كوب حليب
طريقة التحضير
- سخنى الحليب في قدر على نار هادئة، وعندما يصبح فاتراً أطفئي النار، وارفعي القدر.
- اضيفي العسل إلى الحليب، وحركي حتى يتجانس المزيج، وسخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة إلى هادئة، وذوبي فيها ملعقة صغيرة من الزبدة.
- اغمسي شريحة من الخبز من الجهتين بمزيج الحليب، وضعيها في المقلاة، واطهيها لنحو دقيقتين من كل جهة، حتى تنضج، ثم كرري العملية حتى انتهاء الكمية.
- ضعي الفرنش توست في طبق التقديم، وزينيها بالتوت الأحمر والتوت الأسود والسكر البودر.
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