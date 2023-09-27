سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة تحضير سلطة العدس بالخضروات فهو طبق سلطة مشبع مليء بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها جسمك، تعلميه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

2 ملعقة زيت زيتون.

ملح وفلفل.

2 فص ثوم مهروس.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

2 كوب عدس.

حبة بصل اخضر مفروم.

حبة طماطم مقطعة صغير.

2 ملعقة دبس رمان.

3 ملاعق عصير ليمون.

طريقة التحضير

- في قدر عميق اغمري العدس بكمية من الماء الدافئ ثم اتركي القدر جانبا لمدة 30 دقيقة.

- أضيفي الملح ثم ضعي القدر على حرارة متوسطة ثم اسلقي العدس حتى ينضج.

- أضيفي العدس ثم قومي بتصفيته من الماء ثم ضعيه في وعاء ثم أضيفي البصل والطماطم والبقدونس.

- ضعي عصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والثوم في قدر ثم قومي بتقديم السلطة.