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سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 08:50 صباحا
سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني
طبق سلطة مشبع مليء بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها جسمك من العدس والخضروات (الإنترنت)
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من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة تحضير سلطة العدس بالخضروات فهو طبق سلطة مشبع مليء بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها جسمك، تعلميه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
2 ملعقة زيت زيتون.
ملح وفلفل.
2 فص ثوم مهروس.
1/2 كوب بقدونس مفروم.
2 كوب عدس.
حبة بصل اخضر مفروم.
حبة طماطم مقطعة صغير.
2 ملعقة دبس رمان.
3 ملاعق عصير ليمون.

طريقة التحضير
- في قدر عميق اغمري العدس بكمية من الماء الدافئ ثم اتركي القدر جانبا لمدة 30 دقيقة.

- أضيفي الملح ثم ضعي القدر على حرارة متوسطة ثم اسلقي العدس حتى ينضج.

- أضيفي العدس ثم قومي بتصفيته من الماء ثم ضعيه في وعاء ثم أضيفي البصل والطماطم والبقدونس.

- ضعي عصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والثوم في قدر ثم قومي بتقديم السلطة.

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