سلطة العدس والخضروات من المطبخ اللبناني...

من المطبخ اللبناني اخترنا لكِ طريقة تحضير سلطة العدس بالخضروات فهو طبق سلطة مشبع مليء بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاج إليها جسمك، تعلميه معنا وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات
2 ملعقة زيت زيتون.
ملح وفلفل.
2 فص ثوم مهروس.
1/2 كوب بقدونس مفروم.
2 كوب عدس.
حبة بصل اخضر مفروم.
حبة طماطم مقطعة صغير.
2 ملعقة دبس رمان.
3 ملاعق عصير ليمون.
طريقة التحضير
- في قدر عميق اغمري العدس بكمية من الماء الدافئ ثم اتركي القدر جانبا لمدة 30 دقيقة.
- أضيفي الملح ثم ضعي القدر على حرارة متوسطة ثم اسلقي العدس حتى ينضج.
- أضيفي العدس ثم قومي بتصفيته من الماء ثم ضعيه في وعاء ثم أضيفي البصل والطماطم والبقدونس.
- ضعي عصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والثوم في قدر ثم قومي بتقديم السلطة.
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