حساء الدجاج بالأرز على الطريقة اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي منا من المطبخ اليوناني طريقة تحضير حساء شهي من الدجاج والأرز والبصل بطريقة سهلة وسريعة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

6 أكواب مرق دجاج.

100 غرام صدور دجاج مقطعة مكعبات.

حبة بصل مفروم.

1/2 كيلو أرز إيطالي.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 حبة بيض مخفوقة.

طريقة التحضير

- في قدر على النار قومي بوضع زيت الذرة ثم البصل وقلبيه حتى يذبل بعد ذلك ضعي مرق الدجاج والأرز مع البصل على نار هادئة واتركيهم حتى تمام النضج لمدة 20 دقيقة.

- أضيفي القليل من المرق إلى البيض المخفوق واخلطيهم جيدا ثم أضيفي لإناء الشوربة الساخنة تدريجيا وقلبيه.

- قومي بإضافة الدجاج والليمون على خليط الشوربة واتركيها لمدة خمس دقائق وقدميها ساخنة.