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حساء الدجاج بالأرز على الطريقة اليونانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 09:28 صباحا
حساء الدجاج بالأرز على الطريقة اليونانية
طريقة سهلة وسريعة لتحضير حساء يوناني شهي (الإنترنت)
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تعلمي منا من المطبخ اليوناني طريقة تحضير حساء شهي من الدجاج والأرز والبصل بطريقة سهلة وسريعة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
6 أكواب مرق دجاج.
100 غرام صدور دجاج مقطعة مكعبات.
حبة بصل مفروم.
1/2 كيلو أرز إيطالي.
ملعقة كبيرة زيت ذرة.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
2 حبة بيض مخفوقة.

طريقة التحضير
- في قدر على النار قومي بوضع زيت الذرة ثم البصل وقلبيه حتى يذبل بعد ذلك ضعي مرق الدجاج والأرز مع البصل على نار هادئة واتركيهم حتى تمام النضج لمدة 20 دقيقة.

- أضيفي القليل من المرق إلى البيض المخفوق واخلطيهم جيدا ثم أضيفي لإناء الشوربة الساخنة تدريجيا وقلبيه.

- قومي بإضافة الدجاج والليمون على خليط الشوربة واتركيها لمدة خمس دقائق وقدميها ساخنة.

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