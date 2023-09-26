حساء الدجاج بالأرز على الطريقة اليونانية...

تعلمي منا من المطبخ اليوناني طريقة تحضير حساء شهي من الدجاج والأرز والبصل بطريقة سهلة وسريعة وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
6 أكواب مرق دجاج.
100 غرام صدور دجاج مقطعة مكعبات.
حبة بصل مفروم.
1/2 كيلو أرز إيطالي.
ملعقة كبيرة زيت ذرة.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
2 حبة بيض مخفوقة.
طريقة التحضير
- في قدر على النار قومي بوضع زيت الذرة ثم البصل وقلبيه حتى يذبل بعد ذلك ضعي مرق الدجاج والأرز مع البصل على نار هادئة واتركيهم حتى تمام النضج لمدة 20 دقيقة.
- أضيفي القليل من المرق إلى البيض المخفوق واخلطيهم جيدا ثم أضيفي لإناء الشوربة الساخنة تدريجيا وقلبيه.
- قومي بإضافة الدجاج والليمون على خليط الشوربة واتركيها لمدة خمس دقائق وقدميها ساخنة.
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